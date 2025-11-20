La Plata
Fallo histórico: la Justicia reivindicó la inclusión escolar para niños con TEA
Fue tras el amparo presentado por el arquero de Independiente Rodrigo Rey y su pareja contra una institución educativa de City Bell que había rechazado la matrícula de sus hijos.
La Justicia bonaerense dictó un fallo histórico en materia de inclusión escolar, al hacer lugar al amparo presentado por el arquero de Independiente Rodrigo Rey y su pareja contra una institución educativa de City Bell que había rechazado la matrícula de sus hijos, uno de ellos con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La resolución sienta un precedente clave para miles de familias que luchan por el derecho a la educación inclusiva.
Un caso que marca un antes y un después en la inclusión educativa
El Juzgado de Garantías del Joven N.º 3 de La Plata consideró que la exclusión de Renata y Benicio —este último diagnosticado con TEA— constituyó un caso de discriminación indirecta. Según el tribunal, la decisión de la escuela generó un impacto desproporcionado “por motivos de discapacidad” y la institución no pudo demostrar que la medida tuviera una finalidad legítima.
El fallo ordena:
Garantizar la continuidad escolar de ambos hermanos en el Colegio de City Bell.
Realizar los ajustes razonables necesarios para asegurar la inclusión del niño con TEA.
Implementar capacitaciones obligatorias en discapacidad y derechos humanos para todo el personal docente y directivo, como garantía de no repetición.
La resolución llega en un contexto donde muchas familias denuncian obstáculos para acceder a una escolaridad inclusiva pese a que la legislación argentina la respalda.
