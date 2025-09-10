Impulso al deporte local: Telekino y Loteria acompañan el crecimiento del Club Tordillo

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, junto a Telekino, realizó una donación de materiales deportivos al Club Social y Deportivo Tordillo, con el objetivo de fortalecer el trabajo de sus equipos y acompañar el crecimiento de la institución.

La entrega incluyó ocho pelotas de fútbol, treinta conos, diez escaleras de coordinación, treinta aros y veinte vallas de PVC, elementos fundamentales para mejorar la preparación de los entrenamientos.

La vicepresidenta del Instituto, María Laura García, y el presidente de Telekino, Ricardo Saggese, fueron recibidos por el presidente del club, David Aldai, representantes de la comisión directiva, técnicos y jugadoras del fútbol femenino.

“Los clubes realizan una tarea fundamental en la sociedad: son inclusivos, enseñan a trabajar en equipo, pero también a forjar amistades y compromiso social. Por eso, llevamos adelante este tipo de acciones, para fortalecer ese trabajo tan importante”, destacó García.

Fundado en 1937, el Club Tordillo fomenta la actividad deportiva, el crecimiento en comunidad y el compañerismo, siendo un pilar de contención para niños, niñas y jóvenes de la región.

Esta iniciativa forma parte del convenio vigente entre Lotería de la Provincia y Telekino, que busca acompañar y fortalecer el trabajo de clubes, instituciones y organizaciones sociales de toda la provincia.