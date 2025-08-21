Connect with us
Las Flores

Marcelo Berasain compartió su experiencia de salud y destacó la atención en el Hospital de Las Flores

hace 5 horas

Esta mañana, el vecino Marcelo Berasain visitó los estudios de Urbana FM 92.7 y, en diálogo con Julio González y Laura Lopardo en Canú a la Mañana, relató su experiencia personal en materia de salud, atravesando una lucha contra el cáncer que le fue detectado gracias a la prevención.


Berasain repasó el recorrido que transitó desde el diagnóstico hasta el presente y expresó un profundo agradecimiento al sistema de salud de Las Flores, a la Casa de Salud y a la Secretaría de Salud, mencionando especialmente a Xenia Forconi por el acompañamiento recibido.

El sistema de salud está abarrotado, pero me han brindado todo. Siempre fue complejo porque hay que saber esperar, los tiempos existen en todos lados. Respeto mucho al Hospital de Las Flores, me saco el sombrero. He recorrido muchos hospitales y acá tenemos una maravilla”, expresó con emoción.

El vecino también habló de las dificultades económicas que se sumaron a su cuadro de salud: “Cuando no pude trabajar más vino lo complejo, lo peor. Soy autónomo, independiente, era monotributista y tuve que darme de baja. Me sentí abandonado por el Estado nacional y acudí al provincial”, señaló.

Su testimonio refleja no solo la importancia de la prevención y la detección temprana, sino también el valor del sistema de salud local y el desafío que atraviesan quienes, además de la enfermedad, deben enfrentar complicaciones laborales y económicas.

