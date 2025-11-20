Pablo García Romero: “La política sigue siendo la herramienta más plena para solucionar los problemas de la gente”

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Esta mañana, en “Canu a la Mañana” por Urbana FM 92.7, el contador Pablo García Romero mantuvo una extensa charla con Julio González en la que analizó la situación política y económica del país, reflexionó sobre la realidad local y presentó una nueva actividad del espacio cultural y de debate Infinito.



García Romero describió el escenario nacional como una etapa de “adormecimiento del debate” posterior a las elecciones, donde cada espacio político atraviesa procesos internos de reacomodamiento. Señaló que el actual gobierno tiene “un claro horizonte liberal” y destacó como dato favorable la baja de la inflación respecto al final del gobierno anterior, aunque remarcó que “seguimos en niveles altos, con una actividad económica muy retraída”.

En ese marco, pidió recuperar el debate político serio y respetuoso: “Lo único que pido es que podamos generar discusiones sin agresiones, escuchando al otro, porque cuando cae el debate nunca es bueno”.

Al hablar del vínculo de la sociedad con la política, sostuvo que hubo un trabajo sostenido para instalar la idea de que “la política es mala”, al mismo tiempo que la gente sigue necesitando del Estado en lo cotidiano: salud pública, educación, seguridad y servicios básicos. “A nivel discurso se pide un Estado mínimo, pero en la patria chica se reclama que el Estado esté presente para todo”, planteó. También reconoció errores de los gobiernos nacionales y populares anteriores, que abrieron la puerta al crecimiento de la antipolítica.

En el plano local, se refirió a la clásica discusión “rotondas versus generación de empleo” y la calificó como una falsa dicotomía. Explicó que el costo de una obra puntual no es lo que define si vienen o no empresas a invertir, y vinculó la falta de empleo privado a factores estructurales: apertura de importaciones, compras online al exterior y caída del consumo interno. “Es muy difícil invertir cuando no hay demanda. Si todo se compra afuera y te llega a la casa, ¿qué lugar queda para la industria y el comercio local?”, reflexionó.

García Romero reivindicó su paso por la gestión municipal en el gobierno de Alberto Gelené y afirmó que en sus años como funcionario “nunca tuvo ni siquiera una insinuación de corrupción”. En ese sentido, defendió la política como herramienta y aseguró que hay “muchísima gente honesta” trabajando en el Estado. Consultado sobre una posible candidatura a la Intendencia en 2027, no lo descartó pero fue prudente: dijo que es una decisión que evaluará en su debido momento y que hoy valora poder mirar la gestión pública desde el ámbito privado, sin dejar de opinar ni de involucrarse.

Durante la entrevista también habló del espacio Infinito, un proyecto que integra junto a otros vecinos y que busca recuperar el debate y la reflexión a través de charlas abiertas y autogestionadas. En ese marco, anunció la llegada del escritor, periodista y guionista Juan Sasturain a Las Flores, quien brindará una charla en MAPA Espacio de Arte, invitado por Infinito. El eje será “El Eternauta”, Héctor Germán Oesterheld, Solano López y la historieta argentina, tomando como punto de partida el impacto de la obra original y su relectura a partir de la reciente serie.

García Romero contó que la intención es seguir acercando voces y miradas diversas a la ciudad, combinando cultura, pensamiento crítico y participación ciudadana: “Hay una ausencia de debate y nosotros queremos aportar, aunque sea un granito de arena, para que se vuelva a discutir en serio, con respeto y con ideas”.