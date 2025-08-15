Las Flores
El Club Juventud Deportiva vivirá un momento histórico con la inauguración oficial de su estadio principal de fútbol
El proyecto, que llevó tiempo, trabajo y esfuerzo, marca el regreso de un sueño largamente esperado.
Este sábado 16 de agosto a las 10 horas, el Club Juventud Deportiva vivirá un momento histórico con la inauguración oficial de su estadio principal de fútbol en el predio de Ruta 30, entre Belgrano y Alsina.
Y no podía ser de otra manera: el puntapié inicial lo dará su semillero, con los chicos de la categoría Sub 9, que serán los primeros en escribir esta nueva página en la historia del club.
La jornada contará con servicio de cantina y promete ser una verdadera fiesta para toda la comunidad. El proyecto, que llevó tiempo, trabajo y esfuerzo, marca el regreso de un sueño largamente esperado.
“El Gigante estuvo dormido… pero ahora despertó”, expresaron desde la institución, destacando que este no es solo un estadio, sino el lugar donde los sueños de los más chicos empiezan a rodar.
La invitación es abierta para que socios, hinchas y vecinos puedan acompañar este momento tan especial, en el que la pasión por el fútbol y el sentido de pertenencia se unirán en una celebración única.
