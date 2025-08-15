Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

El Club Juventud Deportiva vivirá un momento histórico con la inauguración oficial de su estadio principal de fútbol

Las Flores

El Club Juventud Deportiva vivirá un momento histórico con la inauguración oficial de su estadio principal de fútbol

El proyecto, que llevó tiempo, trabajo y esfuerzo, marca el regreso de un sueño largamente esperado.
Foto del avatar

Publicado

hace 4 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Este sábado 16 de agosto a las 10 horas, el Club Juventud Deportiva vivirá un momento histórico con la inauguración oficial de su estadio principal de fútbol en el predio de Ruta 30, entre Belgrano y Alsina.

Y no podía ser de otra manera: el puntapié inicial lo dará su semillero, con los chicos de la categoría Sub 9, que serán los primeros en escribir esta nueva página en la historia del club.

La jornada contará con servicio de cantina y promete ser una verdadera fiesta para toda la comunidad. El proyecto, que llevó tiempo, trabajo y esfuerzo, marca el regreso de un sueño largamente esperado.

Te puede interesar:

Gran actuación de Juventud Deportiva en Olavarría: un título y un subcampeonato

“El Gigante estuvo dormido… pero ahora despertó”, expresaron desde la institución, destacando que este no es solo un estadio, sino el lugar donde los sueños de los más chicos empiezan a rodar.

La invitación es abierta para que socios, hinchas y vecinos puedan acompañar este momento tan especial, en el que la pasión por el fútbol y el sentido de pertenencia se unirán en una celebración única.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.