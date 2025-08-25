Las Flores
La patinadora florense, Juana García, logró quedar entre las mejores del país tras alcanzar el 6º puesto en el Nacional Absoluto de Patín
Durante la jornada de hoy Lunes, la joven patinadora Juana García, oriunda de Las Flores, alcanzó un destacado 6º lugar en el Campeonato Nacional Absoluto de Patín, que se desarrolló en el velódromo Vicente Chancay de San Juan.
El certamen reunió únicamente a las deportistas de mayor rendimiento del país: clasificaron solo las diez mejores del Torneo Apertura y las diez del Torneo Clausura, lo que convierte a esta competencia en un verdadero escenario de élite nacional.
Juana, representante del Club Juventud Deportiva, consiguió su pasaje al Absoluto tras obtener el Subcampeonato en Córdoba. Con apenas 17 años, se midió frente a las patinadoras más destacadas de Argentina y logró quedar dentro de las seis mejores del país, un logro que refleja su esfuerzo, dedicación y enorme proyección.
Su desempeño es resultado de la constancia en cada entrenamiento, el acompañamiento de su familia, el club y su cuerpo técnico, que la respaldan en este camino deportivo.
El resultado obtenido por Juana García no solo enorgullece a Las Flores, sino que también la posiciona como una de las jóvenes promesas del patinaje artístico argentino.
