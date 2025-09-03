Patín: Juventud Deportiva sumó un nuevo título y alcanzó el tricampeonato en la Liga UPA

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El pasado domingo 31 de agosto, en las instalaciones del CEF Nº 6 de Las Flores, se llevó a cabo la última fecha del torneo de la Liga UPA Proyecto Interior, certamen que reunió a clubes de Rauch, Mar del Plata, Tandil, Punta Alta, Bolívar, La Plata, Saladillo, Loma Hermosa y Las Flores.

La competencia fue especial, ya que se realizó la entrega de copas a los clubes con sumatoria de podios y también reconocimientos a las atletas que participaron en los dos torneos organizados por la liga.

Resultados obtenidos por las patinadoras florenses

1° puesto : Mercere Mía, Andres Tatiana, Rodriguez Magalí, García Juana, Dorronsoro Paz, Peñalva Kiara, Caputo Paulina, Iritcity Zoe, Griffiths Delfina, Arrúa Martina, Dunne Emma, Peverelli Emma, Rosas Alfonsina, Pellejero Miguelina, Dierickx Juana, Siri Carola, Jacquet Valentina, Cantet Juana.

: Mercere Mía, Andres Tatiana, Rodriguez Magalí, García Juana, Dorronsoro Paz, Peñalva Kiara, Caputo Paulina, Iritcity Zoe, Griffiths Delfina, Arrúa Martina, Dunne Emma, Peverelli Emma, Rosas Alfonsina, Pellejero Miguelina, Dierickx Juana, Siri Carola, Jacquet Valentina, Cantet Juana. 2° puesto : Davancens Felicitas, Etchelet Luana, Bertholet Pía, Benavidez Indiana, Carballo Lola, Ramella Juana, Polito Uma, Mercere Bianca.

: Davancens Felicitas, Etchelet Luana, Bertholet Pía, Benavidez Indiana, Carballo Lola, Ramella Juana, Polito Uma, Mercere Bianca. 3° puesto : Teves Bianca, Duarte Antonia, Prieto Irina, Prieto Tania, Delgado Mila.

: Teves Bianca, Duarte Antonia, Prieto Irina, Prieto Tania, Delgado Mila. 4° puesto : Farías Juana, Zarauza Renata, Andrade Juana, Vera Renata.

: Farías Juana, Zarauza Renata, Andrade Juana, Vera Renata. 5° puesto : Aguirre Solange, Pasos Jana.

: Aguirre Solange, Pasos Jana. 6° puesto: Labolita Lola.

Menciones categoría Incentivo

Supply Juanita, Larrosa Brisa, García Martina, Triano Isabella, Felice India, Caputo Danussi Justina, Repetto Fátima, Vera Juana, Gioiosa Antonia, Ramella Paloma.

Entrega de copas a clubes

La jornada concluyó con la premiación a los clubes con mayor cantidad de podios en la sumatoria general de los torneos:

Juventud Deportiva Las Flores MUNAY de Mar del Plata Excursionistas de Tandil Patín Bolívar

Por tercer año consecutivo, las patinadoras del Club Juventud Deportiva se consagraron campeonas de la Liga UPA Proyecto Interior, reafirmando el gran presente deportivo de la institución.