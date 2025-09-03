Las Flores
Patín: Juventud Deportiva sumó un nuevo título y alcanzó el tricampeonato en la Liga UPA
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El pasado domingo 31 de agosto, en las instalaciones del CEF Nº 6 de Las Flores, se llevó a cabo la última fecha del torneo de la Liga UPA Proyecto Interior, certamen que reunió a clubes de Rauch, Mar del Plata, Tandil, Punta Alta, Bolívar, La Plata, Saladillo, Loma Hermosa y Las Flores.
La competencia fue especial, ya que se realizó la entrega de copas a los clubes con sumatoria de podios y también reconocimientos a las atletas que participaron en los dos torneos organizados por la liga.
Resultados obtenidos por las patinadoras florenses
- 1° puesto: Mercere Mía, Andres Tatiana, Rodriguez Magalí, García Juana, Dorronsoro Paz, Peñalva Kiara, Caputo Paulina, Iritcity Zoe, Griffiths Delfina, Arrúa Martina, Dunne Emma, Peverelli Emma, Rosas Alfonsina, Pellejero Miguelina, Dierickx Juana, Siri Carola, Jacquet Valentina, Cantet Juana.
- 2° puesto: Davancens Felicitas, Etchelet Luana, Bertholet Pía, Benavidez Indiana, Carballo Lola, Ramella Juana, Polito Uma, Mercere Bianca.
- 3° puesto: Teves Bianca, Duarte Antonia, Prieto Irina, Prieto Tania, Delgado Mila.
- 4° puesto: Farías Juana, Zarauza Renata, Andrade Juana, Vera Renata.
- 5° puesto: Aguirre Solange, Pasos Jana.
- 6° puesto: Labolita Lola.
Menciones categoría Incentivo
Supply Juanita, Larrosa Brisa, García Martina, Triano Isabella, Felice India, Caputo Danussi Justina, Repetto Fátima, Vera Juana, Gioiosa Antonia, Ramella Paloma.
La patinadora florense, Juana García, logró quedar entre las mejores del país tras alcanzar el 6º puesto en el Nacional Absoluto de Patín
Entrega de copas a clubes
La jornada concluyó con la premiación a los clubes con mayor cantidad de podios en la sumatoria general de los torneos:
- Juventud Deportiva Las Flores
- MUNAY de Mar del Plata
- Excursionistas de Tandil
- Patín Bolívar
Por tercer año consecutivo, las patinadoras del Club Juventud Deportiva se consagraron campeonas de la Liga UPA Proyecto Interior, reafirmando el gran presente deportivo de la institución.
No flota más: el Central confirmó que vendió dólares para intentar frenarlo
Corte programado de energía para este jueves 4 de septiembre
En homenaje a Susy Rizzo, la comedia municipal pondrá en escena “Las de Barranco”
Santiago Cúneo: “La corrupción es sistémica, el modelo libertario está agotado”
Policías bonaerenses recibirán un plus de 75 mil pesos durante los comicios
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras