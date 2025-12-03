Las Flores
Búsqueda laboral en la Cooperativa de Electricidad de Las Flores, sección servicios sociales
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad de Las Flores informa que se encuentra abierta la inscripción para aspirantes a cubrir vacantes en el puesto de Operario de Patio en el área de Servicios Sociales.
Esta búsqueda tiene como objetivo principal fortalecer el equipo de trabajo actual. La incorporación de nuevo personal permitirá, tras una etapa de capacitación y la conformación de nuevos turnos operativos. Esta medida busca optimizar la logística del sector, mejorar las condiciones laborales del personal y garantizar una atención aún más eficiente en un servicio tan sensible para los vecinos.
Requisitos: Edad: Preferentemente mayores de 35 años. Licencia de conducir vigente. Disponibilidad horaria full time (para horarios rotativos).
Tareas a desarrollar: El rol abarca la cobertura de servicios de sepelios, traslados, atención y montaje de salas velatorias, así como tareas de mantenimiento general en las instalaciones y labores operativas.
Recepción de CV: Quienes cumplan con los requisitos y deseen postularse, deberán presentar su Currículum Vitae hasta el viernes 5 de diciembre de 2025 Personalmente en las oficinas administrativas de la cooperativa en 25 de Mayo N° 513 de 7:00 a 13:30hs.
