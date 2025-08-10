Con la adhesión de múltiples localidades de la región y del país, se realizará un banderazo por la Ruta 3

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Este domingo a las 15 hs se realizará un banderazo para reclamar por la urgente construcción de la Autovía en la Ruta Nacional Nº 3, con la adhesión de múltiples localidades de la región y del país.

La iniciativa, que se llevará a cabo en simultáneo en distintas rutas nacionales y provinciales, busca visibilizar la urgencia de las obras de infraestructura vial.

Participan y adhieren:



• Por RN 3: Azul, Olavarría, Tandil, Chillar, Cacharí, Las Flores, Monte, Gorchs, Abbott.

• Por RN 226: Azul, Olavarría, Tandil, Bolívar.

• Por RN 5: Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen, Pellegrini, Catriló, Lonquimay, La Gloria, Uriburu, Anguil, Santa Rosa (La Pampa).

• RN 20: Urdinarrain (Entre Ríos).

• RN 33: Tornquist, Bahía Blanca.

• RP 65: Urdampilleta, Bolívar.

• RP 30 y RN 205: Norberto de la Riestra.

• RP 88, RP 86 y RP 80: Necochea.

El reclamo busca visibilizar la necesidad de mayor seguridad vial y la concreción de esta obra largamente postergada.