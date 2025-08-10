Las Flores
Con la adhesión de múltiples localidades de la región y del país, se realizará un banderazo por la Ruta 3
El reclamo busca visibilizar la necesidad de mayor seguridad vial y la concreción de esta obra largamente postergada.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Este domingo a las 15 hs se realizará un banderazo para reclamar por la urgente construcción de la Autovía en la Ruta Nacional Nº 3, con la adhesión de múltiples localidades de la región y del país.
La iniciativa, que se llevará a cabo en simultáneo en distintas rutas nacionales y provinciales, busca visibilizar la urgencia de las obras de infraestructura vial.
Participan y adhieren:
• Por RN 3: Azul, Olavarría, Tandil, Chillar, Cacharí, Las Flores, Monte, Gorchs, Abbott.
• Por RN 226: Azul, Olavarría, Tandil, Bolívar.
• Por RN 5: Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen, Pellegrini, Catriló, Lonquimay, La Gloria, Uriburu, Anguil, Santa Rosa (La Pampa).
• RN 20: Urdinarrain (Entre Ríos).
• RN 33: Tornquist, Bahía Blanca.
• RP 65: Urdampilleta, Bolívar.
• RP 30 y RN 205: Norberto de la Riestra.
• RP 88, RP 86 y RP 80: Necochea.
Se quedó dormido al volante y protagonizó un despiste en la Ruta 3, a la altura de la “Curva del Cementerio”
El reclamo busca visibilizar la necesidad de mayor seguridad vial y la concreción de esta obra largamente postergada.
Detuvieron a un productor agropecuario por una causa de abuso sexual
En el marco de su 97º aniversario, la Biblioteca Popular 25 de Mayo propone un encuentro especial pensado para todas las edades
Con la adhesión de múltiples localidades de la región y del país, se realizará un banderazo por la Ruta 3
Exitosa Jornada de Limpieza y Concientización en la Laguna “Difunto Manuel”
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras