Las Flores
Corte de energía en algunos sectores de la ciudad: una planta cayó sobre las líneas durante una poda particular
Desde la Cooperativa Eléctrica de Las Flores informaron que el corte de energía registrado hace unos minutos en distintos sectores de la ciudad se debió a la caída de una planta sobre las líneas eléctricas, durante una poda particular realizada en la intersección de Avenida General Paz y Cruz Marqués.
El incidente provocó una interrupción momentánea del suministro, que fue rápidamente atendido por el personal técnico de la Cooperativa.
Según se informó, el servicio ya fue restablecido con normalidad, y se recordó a los vecinos la importancia de dar aviso previo a la entidad ante cualquier tarea de poda o mantenimiento que pueda afectar las instalaciones eléctricas, con el fin de evitar accidentes y daños en la red.
