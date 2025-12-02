Connect with us
Corte programado de energía para mañana

Corte programado de energía para mañana

hace 4 minutos

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores informa a sus asociados que el miércoles 3 de diciembre de 2025, en el horario de 06:30 a 08:30, se realizará un corte programado de energía eléctrica con el fin de efectuar tareas de mantenimiento en la red.

Zonas afectadas (estimadas):
•⁠ ⁠Línea Noroeste
•⁠ ⁠Línea vecinos del Noroeste
•⁠ ⁠Sectores aledaños al Parque Plaza Montero, “El Country” y loteos del sector Noroeste

Se recuerda que las zonas mencionadas son estimadas.

Los asociados que necesiten confirmar con precisión si su domicilio será alcanzado por el corte pueden:

Acercarse al Sector Redes, ubicado en Av. Carmen y Pellegrini o comunicarse al teléfono (2244) 442063

La realización de los trabajos quedará supeditada a las condiciones climáticas y será suspendida en caso de lluvia.

Agradecemos la comprensión y pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.

