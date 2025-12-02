Las Flores
Corte programado de energía para mañana
La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores informa a sus asociados que el miércoles 3 de diciembre de 2025, en el horario de 06:30 a 08:30, se realizará un corte programado de energía eléctrica con el fin de efectuar tareas de mantenimiento en la red.
Zonas afectadas (estimadas):
• Línea Noroeste
• Línea vecinos del Noroeste
• Sectores aledaños al Parque Plaza Montero, “El Country” y loteos del sector Noroeste
Se recuerda que las zonas mencionadas son estimadas.
Corte Programado: Este martes habrá interrupción del servicio eléctrico en sectores urbanos de Las Flores
Los asociados que necesiten confirmar con precisión si su domicilio será alcanzado por el corte pueden:
Acercarse al Sector Redes, ubicado en Av. Carmen y Pellegrini o comunicarse al teléfono (2244) 442063
La realización de los trabajos quedará supeditada a las condiciones climáticas y será suspendida en caso de lluvia.
Agradecemos la comprensión y pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
