Domingo 28, corte programado de energía

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. comunica a sus asociados que el día domingo 28 de septiembre de 2025, en el horario de 07:00 a 10:30 horas, se realizará un corte programado de energía eléctrica con el fin de llevar a cabo tareas de mantenimiento y poda en la zona urbana.

Zonas estimadas afectadas:

•⁠ ⁠Av. Alvear – R. Alcorta – Pueblos Originarios – Av. San Martín.

•⁠ ⁠Av. San Martín – Alte. Brown – Santamarina – Caseros.

•⁠ ⁠Av. Alvear – Av. San Martín – Agrimensor Adolfo Sordeaux – 25 de Mayo.

Importante: Las zonas mencionadas son estimativas. Aquellos usuarios que necesiten confirmar con exactitud si serán alcanzados por el corte, pueden acercarse al Sector de Redes en Av. Carmen y Pellegrini o comunicarse al teléfono (2244) 442063, donde recibirán información precisa.

En caso de lluvia, los trabajos serán suspendidos.

Desde la Cooperativa solicitamos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos la comprensión de los asociados, recordando que estas tareas son necesarias para garantizar un servicio seguro y de calidad.