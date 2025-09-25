Las Flores
Domingo 28, corte programado de energía
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. comunica a sus asociados que el día domingo 28 de septiembre de 2025, en el horario de 07:00 a 10:30 horas, se realizará un corte programado de energía eléctrica con el fin de llevar a cabo tareas de mantenimiento y poda en la zona urbana.
Zonas estimadas afectadas:
• Av. Alvear – R. Alcorta – Pueblos Originarios – Av. San Martín.
• Av. San Martín – Alte. Brown – Santamarina – Caseros.
• Av. Alvear – Av. San Martín – Agrimensor Adolfo Sordeaux – 25 de Mayo.
Importante: Las zonas mencionadas son estimativas. Aquellos usuarios que necesiten confirmar con exactitud si serán alcanzados por el corte, pueden acercarse al Sector de Redes en Av. Carmen y Pellegrini o comunicarse al teléfono (2244) 442063, donde recibirán información precisa.
Corte programado de energía para mañana martes
En caso de lluvia, los trabajos serán suspendidos.
Desde la Cooperativa solicitamos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos la comprensión de los asociados, recordando que estas tareas son necesarias para garantizar un servicio seguro y de calidad.
Domingo 28, corte programado de energía
Deportes en Mendoza: La evolución del fútbol y los héroes locales
Fiorella Propato convocada por primera vez a la Selección Mayor Argentina de Padel
El Gobierno oficializó una suba del 1,88% a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares
Fin de las retenciones cero: en tres días se registró el cupo de u$s 7 mil millones
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras