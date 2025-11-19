Connect with us
La Cooperativa de Electricidad de Las Flores definió la nueva distribución de cargos del Consejo de Administración

Las Flores

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores definió la nueva distribución de cargos del Consejo de Administración

La institución destacó su compromiso con el fortalecimiento institucional y la mejora continua de los servicios esenciales para la ciudad.
Este lunes 17 de noviembre de 2025, y conforme a lo establecido por el Estatuto Social, la Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. llevó adelante la reunión para la distribución de cargos del Consejo de Administración, cuyos miembros fueron elegidos recientemente durante la Asamblea General Ordinaria.

El encuentro permitió formalizar la conformación de las nuevas autoridades que conducirán la institución en el próximo período, reafirmando el compromiso colectivo con el desarrollo cooperativo y la prestación de servicios esenciales para toda la comunidad florense.

Consejo de Administración – Titulares

  • PRESIDENTE: Mario Elgue – Contador. Técnico Universitario en Cooperativas. Ex creador del IPAC y expresidente del INAES.
  • VICEPRESIDENTE: Ezequiel Cheminet – Abogado. Docente del CPT Rosas.
  • SECRETARIO: Gustavo Mondini – Veterano de Guerra de Malvinas. Ex auxiliar de educación en la Escuela Normal.
  • PROSECRETARIO: Eduardo Manzo – Docente. Jubilado.
  • TESORERO: Sebastián Casey – Comerciante. Presidente de la Asociación Taller Alma.
  • PROTESORERO: Lisandro Bussetti – Jubilado. Actual tesorero de la Asociación de Bomberos Voluntarios.

Vocales Titulares

  • Viviana Abeliza – Enfermera de Terapia Intensiva del Hospital Las Flores. Profesora en Comunicación Social.
  • Federico Izeta – Comerciante.
  • Daniel Espíndola – Comerciante.

Vocales Suplentes

  • Felisa Montastruc – Técnica Universitaria en Cooperativas. Jefa de Gestión de la sucursal Las Flores del Banco Credicoop.
  • Fabián Ros – Técnico Universitario en Producción Apícola. Docente.
  • Fermina Silva – Psicóloga Social. Empleada municipal.
  • Carlos Duboy – Comerciante.
  • Alberto Rodríguez – Empleado de comercio.

Órgano de Fiscalización

  • Síndico Titular: Contadora Cristina Barbieri
  • Síndico Suplente: Contador Sergio Traut

Desde la Cooperativa felicitaron a los nuevos integrantes por asumir esta responsabilidad y destacaron que el trabajo conjunto será clave para seguir fortaleciendo la institución, consolidando un modelo de gestión participativa y garantizando servicios de calidad para toda la comunidad.

