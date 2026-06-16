Las Flores
Sin alertas a la vista: así estará el clima en Las Flores durante los próximos días
Los vecinos de Las Flores podrán disfrutar de jornadas con condiciones meteorológicas estables y sin alertas vigentes emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De acuerdo con los pronósticos disponibles, la semana se presenta con bajas temperaturas durante las mañanas, cielos mayormente despejados y escasas probabilidades de precipitaciones.
Para este martes se espera una jornada fresca, con una temperatura máxima cercana a los 17°C y una mínima que rondará los 6°C. El cielo permanecerá despejado durante gran parte del día y el viento soplará del sector norte y noroeste con intensidad moderada.
Las condiciones comenzarán a mostrar un leve cambio entre el jueves y el viernes, cuando podrían registrarse algunas lluvias débiles y aisladas. Sin embargo, no se prevén fenómenos de relevancia ni situaciones que ameriten alertas meteorológicas para la región.
Con temperaturas bajo cero, Las Flores apareció entre las localidades más frías de Buenos Aires según el SMN
De esta manera, Las Flores transitará los próximos días bajo un escenario típicamente invernal, con mañanas frías, tardes frescas y tiempo mayormente estable, una buena noticia para quienes tengan actividades al aire libre o planeen viajar durante la semana.
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