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Sin alertas a la vista: así estará el clima en Las Flores durante los próximos días

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Sin alertas a la vista: así estará el clima en Las Flores durante los próximos días

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Los vecinos de Las Flores podrán disfrutar de jornadas con condiciones meteorológicas estables y sin alertas vigentes emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De acuerdo con los pronósticos disponibles, la semana se presenta con bajas temperaturas durante las mañanas, cielos mayormente despejados y escasas probabilidades de precipitaciones.

Para este martes se espera una jornada fresca, con una temperatura máxima cercana a los 17°C y una mínima que rondará los 6°C. El cielo permanecerá despejado durante gran parte del día y el viento soplará del sector norte y noroeste con intensidad moderada.

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Las condiciones comenzarán a mostrar un leve cambio entre el jueves y el viernes, cuando podrían registrarse algunas lluvias débiles y aisladas. Sin embargo, no se prevén fenómenos de relevancia ni situaciones que ameriten alertas meteorológicas para la región.

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De esta manera, Las Flores transitará los próximos días bajo un escenario típicamente invernal, con mañanas frías, tardes frescas y tiempo mayormente estable, una buena noticia para quienes tengan actividades al aire libre o planeen viajar durante la semana.

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