La Plata
“Fue el feriado menos movido del año”: se agrava la crisis del turismo en la antesala de las vacaciones de invierno
La CAME emitió un preocupante informe sobre la actividad turística registrada durante el fin de semana largo pasado. Los destinos bonaerenses no escapan a la situación general.
Tras el fin de semana largo, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dio a conocer los números de la actividad turística registrada en todo el país. Según su relevamiento, la cantidad de personas que viajaron no llegó al millón. Con el Mundial de Fútbol empezando y las vacaciones de invierno por llegar, reina la preocupación.
De acuerdo al informe de la CAME, durante el sexto fin de semana largo del año se movilizaron 993.683 turistas y generaron un impacto económico de 216.649 millones de pesos. Respecto del año pasado, aumentó en un 37,7% la cantidad de personas que viajaron, pero en 2025 coincidieron dos feriados (el del 17 de junio y el del 20) separados por tres días hábiles.
Más allá de los números, la cámara empresaria reconoció que fue una jornada “de muy poco movimiento”. “Fue el feriado menos movido del año, en buena medida porque coincidió con el inicio del Mundial de Fútbol 2026”, expresaron. En segundo lugar hablaron de condiciones climáticas desfavorables y de la situación económica de las familias.
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En este sentido, sostuvieron que durante el fin de semana largo “se observó una tendencia que se viene consolidando en lo que va de 2026: escapadas más cortas, decisiones de viaje de último momento y un consumo muy moderado“. A esto le sumaron que “la cercanía del inicio de las vacaciones de invierno y del Mundial también influyeron en el comportamiento de la demanda, generando un perfil de viaje selectivo y cauteloso”.
Los destinos bonaerenses no escapan a la situación general
En la provincia de Buenos Aires el movimiento turístico también fue modesto, según el informe de la CAME. Prevalecieron las escapadas de cercanía, visitas de un día y eventos especiales. En la Costa Atlántica, Mar del Plata volvió a concentrar buena parte de la actividad, aunque con niveles de ocupación muy inferiores a los habituales para esta época del año. También se destacaron Villa Gesell, con su Maratón Cross 7K, y Monte Hermoso, donde se realizó el Concurso de Pesca Embarcada en la Laguna Sauce Grande.
Entre los destinos de lagunas y turismo de naturaleza, Chascomús continuó recibiendo excursionistas atraídos por su entorno natural y su cercanía con los principales centros emisores de turistas de la provincia. Si bien las reservas hoteleras se mantuvieron bajas, el destino sostuvo movimiento con visitantes de cercanía, una estadía promedio de dos noches y un gasto diario estimado en $ 110.000 por persona.
Las fiestas populares y los eventos gastronómicos tuvieron un papel destacado en varias localidades. Sobresalieron la Fiesta de la Trufa Negra Argentina en Espartillar; el paseo gastronómico ÑAM en Coronel Suárez; la Fiesta del Pastelito en Brandsen; la Expo Miel Azul, además de propuestas vinculadas al vino de la costa en Berisso, y experiencias productivas en Adolfo Alsina.
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