General Belgrano
Importante accidente en la Ruta 41: un camión con acoplado volcó cerca de General Belgrano
Un camión con acoplado volcó este lunes sobre la Ruta Provincial 41, a pocos kilómetros de General Belgrano, en dirección hacia San Miguel del Monte, provocando importantes complicaciones en la circulación vehicular.
Según las primeras imágenes del lugar, el transporte quedó atravesado sobre parte de la calzada tras el siniestro, mientras que parte de la carga se derramó sobre el asfalto, dificultando aún más el tránsito en la zona.
Hasta el momento no trascendieron oficialmente las causas que provocaron el vuelco ni se informó sobre el estado de salud del conductor. Tampoco se habían reportado, en los primeros minutos posteriores al hecho, tareas de asistencia o remoción del vehículo.
Vuelco de un camión en la Ruta 3
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