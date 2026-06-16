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La espera terminó. Esta noche, martes 16 de junio a las 22 horas, Argentina sale a la cancha del Arrowhead Stadium de Kansas City para dar el primer paso en la defensa del título mundial. El rival es Argelia, en el partido inaugural del Grupo J. Cuatro años de preparación, dos amistosos ganados en territorio americano y un plantel que sabe exactamente lo que tiene en juego se juntan esta noche en Missouri.

El equipo que Scaloni tiene en mente

La formación que el técnico viene probando en los amistosos apunta a un esquema conocido. El once probable es: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. La inclusión de Almada en el mediocampo es una de las novedades de este ciclo mundialista, y el debutante ya demostró en el amistoso ante Islandia que tiene nivel para estar.

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La única sombra que queda es la de Leonardo Balerdi, que sufrió una lesión muscular en el sóleo que lo dejó definitivamente fuera de la lista. Sus compañeros le dedicaron un mensaje en redes antes de viajar a Kansas City.

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El rival: Argelia vuelve al Mundial con hambre

Argelia llega a este Mundial con una clasificación sólida: ocho triunfos, un empate y una sola derrota en las Eliminatorias africanas, lo que les permitió asegurarse su quinta participación en una Copa del Mundo. Su figura histórica es Riyad Mahrez, el talentoso zurdo con pasado en Leicester y Manchester City, hoy en el Al Ahly de Arabia Saudita. Y entre sus jóvenes figuras aparece Ibrahim Maza, volante de 20 años que ya avisó con confianza: «Le ganaremos a Messi, si Alá quiere.»

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El único antecedente: un partido de 2007 en el Camp Nou

Argentina y Argelia solo se enfrentaron una vez en la historia: fue en un amistoso disputado en 2007 en el estadio del Barcelona, como preparación para la Copa América de Venezuela. Argentina ganó 4-3 en un partido irregular, con goles de Messi —doblete—, Tevez y Cambiasso. De aquel equipo, solo Messi continúa vigente en el plantel actual. Ayala y Aimar, también presentes aquella noche, hoy forman parte del cuerpo técnico de Scaloni.

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Un estadio, una atmósfera, una misión

El Arrowhead Stadium de Kansas City tiene capacidad para 73.000 personas y esta noche va a estar repleto de celeste y blanco. En las últimas horas circularon videos de hinchas argentinos y argelinos cruzándose en distintas ciudades de Estados Unidos, con el clima de una Copa del Mundo que ya hierve a full.

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El árbitro del partido será el polaco Szymon Marciniak, el mismo que dirigió la final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia. Un dato que no pasó desapercibido entre los hinchas.

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Argentina llega como campeón defensor. Llega con Messi recuperado, con el Dibu entre los tres palos y con un grupo que ya ganó todo juntos. Esta noche empieza a escribir el siguiente capítulo.

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¿Dónde verlo?

El partido Argentina vs. Argelia se juega esta noche a las 22 horas de Argentina y se transmite por TyC Sports y Televisión Pública en nuestro país.

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