Las Flores
Sin atención al público en la Cooperativa este viernes 10 por el feriado puente
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La Cooperativa de Electricidad de Las Flores informa que, por disposición del Gobierno Nacional el feriado del 12 de octubre, denominado nuevamente como “Día de la Raza”, se traslada al viernes 10, por lo cual no habrá atención al público en las oficinas.
Sin embargo, la guardia de energía permanecerá activa para atender cualquier emergencia que pueda surgir en el teléfono 2244 442063.
Volvieron a aumentar los combustibles: así quedaron los nuevos precios en Las Flores
Desde este lunes un aumento del 12% en el precio del pan
José Luis Espert bajó su candidatura por La Libertad Avanza
Canotaje: Las Flores fue escenario del Campeonato Provincial de Velocidad
Tras bajarse a su candidatura como Diputado, José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras