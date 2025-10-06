Connect with us
Sin atención al público en la Cooperativa este viernes 10 por el feriado puente

Las Flores

Sin atención al público en la Cooperativa este viernes 10 por el feriado puente

hace 2 horas

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores informa que, por disposición del Gobierno Nacional el feriado del 12 de octubre, denominado nuevamente como “Día de la Raza”, se traslada al viernes 10, por lo cual no habrá atención al público en las oficinas.

Sin embargo, la guardia de energía permanecerá activa para atender cualquier emergencia que pueda surgir en el teléfono 2244 442063.

