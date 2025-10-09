Las Flores
Vecinos del interior bonaerense volverán a reclamar por las rutas en mal estado
Azul, Olavarría, Tandil, Chillar, Cacharí, Las Flores, Monte, Gorchs, Abbott, serán algunos de los epicentros.
En medio de la parálisis de la obra pública y el aumento de accidentes en las rutas del país, vecinos de diversas ciudades del interior bonaerense volverán el domingo a reclamar con un banderazo por el mal estado de varios de los caminos que atraviesan el territorio.
La actividad, que es impulsada por vecinos autoconvocados y tendrá como referencia las 16.30 del domingo, se replicará en varias de las rutas nacionales y algunas provinciales. Los epicentros serán rutas nacionales 3, 5, 33, 226 y 205, mientras que la ciudad de Azul será uno de los lugares de mayor concentración.
Es que como informó Agencia DIB, el municipio de Azul demandó en la Justicia al Gobierno nacional por el mal estado de la ruta 3, una de las vías troncales de la Argentina y que une Buenos Aires con Ushuaia, en Tierra del Fuego, en un trayecto de más de 3000 kilómetros.
C.P.R encontró un auto abandonado en Ruta 3 y el mismo tenía pedido de secuestro activo
Más allá de algunos trabajos puntuales o la apertura de sobres para la concesión de 741 kilómetros que corresponden a la etapa 1 de la Red Federal de Concesiones, lo cierto es que el Gobierno de Javier Milei se mantiene bajo la premisa de no reanudar la obra pública. Frente a esto, los vecinos encabezarán el tercer banderazo en lo que va del año a la espera que más gente se sume.
Localidades que se suman o adhieren al banderazo
RN 3: Azul, Olavarría, Tandil, Chillar, Cacharí, Las Flores, Monte, Gorchs, Abbott.
RN 226: Azul, Olavarría, Tandil, Bolívar, Urdampilleta.
RN 5: Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Pellegrini, Catriló, Lonquimay, La Gloria, Uriburu, Anguil, Santa Rosa (La Pampa).
RN 20: Urdinarrain (Entre Ríos).
RN 33: Tornquist, Bahía Blanca.
RP 65: Urdampilleta, Bolívar.
RP 30 / RN 205: Norberto de la Riestra.
RP 29 / RP 30 / RP 74: Tandil, Ayacucho.
RP 80 / RP 86 / RP 88: Necochea. (DIB)
