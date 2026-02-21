Empleo y producción, ejes del intercambio entre Blanstein y Kicillof en Lobos

Connect with us
El gobernador le agradeció al intendente por su presencia en el encuentro y por preocuparse de la realidad de sus vecinos.
A pesar que el dialogó entre el jefe comunal Fabián Blanstein y el máximo mandatario provincial Axel Kicilloff fue breve porque se dio dentro del contexto de un encuentro regional con productores, empresarios, comerciantes e intendentes, que se llevó a cabo el miércoles pasado en Lobos – donde el gobernador brindó una disertación general-, el intercambio entre las autoridades fue importante.

En el momento de los saludos, el intendente pudo cruzar algunas palabras con el gobernador y hablaron sobre la preocupación de ambos funcionarios por la falta de trabajo, un hecho que Axel Kicilloff en su discurso oficial, como bien lo explicó, se agudizó notablemente desde el ingreso del gobierno libertario de Javier Milei a la presidencia de la Nación, donde en Las Flores, solo en el Parque Industrial, 500 florenses perdieron su trabajo.

El jefe comunal de nuestra ciudad, en este cónclave que se desarrolló en un espacio interior del parque de la Laguna de Lobos, también estuvo con la diputada nacional de Las Flores Agustina Propato, con quien dialogó sobre cuestiones vinculadas a este presente complejo para la producción y el empleo.

Es importante subrayar que, durante las disertaciones de empresarios y comerciantes, el productor vitivinícola de La Blanqueada (Boer) Mauricio Propato, en representación de nuestro partido, explicó detalles de su emprendimiento, generó ideas y se explayó sobre el momento que está pasando su actividad.

Acompañaron al intendente municipal Fabián Blanstein en su viaje a Lobos: el secretario de Producción, Cristian Chiodini; el director de Comercio e Industria, Pablo Aranda y el director de Unidad Intendente, Julián Fernández.

