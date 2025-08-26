Las Flores
La Provincia giró los fondos de los Juegos Bonaerenses a los municipios, Las Flores recibió casi 4 millones
Son en total más de $480 millones que van a recibir los distritos en concepto de aportes no reintegrables para organizar la etapa local de los Juegos Bonaerenses.
Con la decisión tomada de no participar en la edición 2025 de los Juegos Evita, hoy llamados Juegos Deportivos Nacionales Evita Juveniles, el gobernador Axel Kicillof le puso la firma al decreto para distribuir los fondos correspondientes a los Juegos Bonaerenses entre los municipios.
Se trata de más de 480 millones de pesos que se repartieron entre las comunas para que costeen la etapa local del certamen, con cifras disímiles entre los distritos de la provincia de Buenos Aires.
Según se publicó este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad dividió los recursos en tres categorías: dos corresponden a las disciplinas deportivas (juveniles y adultos) y la tercera a las de cultura. Son aportes no reintegrables que la Provincia le manda a los intendentes para solventar la etapa local de los Juegos Bonaerenses.
Por ejemplo, dentro del interior, Azul se llevará $4.247.000, Las Flores $3.825.000, Bahía Blanca $5.426.000, Bolívar $3.533.000, Necochea $3.040.000, Junín $2.818.000, San Nicolás $5.456.000 y Tres Arroyos $2.786.000. En cambio, los del conurbano, con mayor cantidad de inscriptos, reciben otros montos: La Plata $15.442.000; Quilmes $ 13.479.000 o La Matanza $22.574.000.
Arresto por caza ilegal, identificación de un hombre con pedidos de paradero y secuestro de motos con irregularidades
Juan Cruz Carbajal se adjudicó la fase regional de Taekwon Do de los Juegos Bonaerenses
La patinadora florense, Juana García, logró quedar entre las mejores del país tras alcanzar el 6º puesto en el Nacional Absoluto de Patín
La Provincia extendió el límite de edad para ingresar a la Policía
Ya está en marcha la edición 2025 de las Olimpíadas Juveniles Florenses
