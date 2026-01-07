Las Flores: la Provincia oficializó el CUD 2026 y se mantiene casi sin cambios en la coparticipación

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del ministerio de Economía que conduce Pablo López, publicó el Coeficiente Único de Distribución (CUD) para el año 2026. La actualización del CUD para 2026 reordena, con ajustes quirúrgicos, el reparto de fondos coparticipables entre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. La comparación con el esquema vigente en 2025 deja en evidencia un escenario heterogéneo, con distritos que fortalecen su participación y otros que retroceden en silencio.

En la cima del reparto, La Matanza sigue encabezando la tabla, pero pierde peso relativo: pasa de 6,70855 a 6,58306. La caída no es menor si se tiene en cuenta el volumen absoluto de recursos que concentra el distrito más poblado de la Provincia. En sentido contrario, La Plata mejora su coeficiente y crece de 3,10573 a 3,16983, consolidándose como el segundo municipio con mayor participación en la coparticipación bonaerense.

El tercer escalón también muestra movimiento. Lomas de Zamora incrementa su CUD y sube de 2,98290 a 3,04850, mientras que Malvinas Argentinas retrocede levemente y baja de 3,24198 a 3,17276. Merlo, otro peso pesado del oeste, también pierde participación y desciende de 2,98171 a 2,96058. En el Conurbano norte y oeste, los cambios son desiguales. San Miguel registra una suba significativa y pasa de 1,81109 a 1,86998, mientras que San Isidro aparece entre los principales perdedores del área, con una baja de 1,88093 a 1,78688. Vicente López sigue la misma tendencia y reduce su coeficiente de 1,58915 a 1,52525. En contraste, Pilar y Escobar se destacan como dos de los grandes ganadores del nuevo esquema: el primero sube a 2,41838 y el segundo, escala hasta 1,78610.

En el sur del Gran Buenos Aires, Quilmes, Florencio Varela y Almirante Brown muestran leves incrementos que les permiten sostener o mejorar su participación relativa, mientras que Avellaneda también crece y supera el 1,19. Lanús y Berazategui acompañan esa tendencia con subas moderadas. Fuera del AMBA, el interior bonaerense exhibe un comportamiento fragmentado. En la Quinta Sección, General Pueyrredon mantiene prácticamente estable su coeficiente, mientras que Necochea y Patagones logran subas que refuerzan su posición regional. En cambio, Ayacucho y Balcarce sufren retrocesos que ajustan sus márgenes financieros. El balance general del CUD 2026 muestra que no hay un rediseño de fondo en la coparticipación, pero sí un reacomodamiento fino que genera impactos concretos en cada municipio. En un contexto de recursos ajustados y mayores demandas sociales, cada milésima del coeficiente se traduce en tensiones políticas y financieras que los intendentes ya comenzaron a seguir de cerca.

En porcentajes, los 10 municipios que más subieron Chacabuco: +15,68% Campana: +12,50% Capitán Sarmiento: +10,62% Exaltación de la Cruz: +10,55% General Rodríguez: +6,71% Dolores: +6,01% Marcos Paz: +5,72% Escobar: +5,09% Adolfo Alsina: +4,61% Suipacha: +4,43% Los diez municipios que más bajaron el CUD en porcentaje Dentro del decálogo de municipios que más perderán este año respecto a 2025, nueve pierden el 5%, que es el tope máximo que se le puede reducir el CUD a una comuna entre un año y el otro. Vicente López: -4,02% General Madariaga: −5,00% Leandro N. Alem: −5,00% Pinamar: −5,00% Pila: −5,00% Ezeiza: −5,00% San Isidro: −5,00% Tordillo: −5,00% Maipú: −5,00% Florentino Ameghino: −5,00%.

Uno por uno, la comparativa entre 2025 y 2026 en los 135 municipios:

ADOLFO ALSINA — 2025: 0,43836 — 2026: 0,45859 ADOLFO GONZALES CHAVES — 2025: 0,24313 — 2026: 0,24058 ALBERTI — 2025: 0,25937 — 2026: 0,25526 ALMIRANTE BROWN — 2025: 2,01026 — 2026: 2,01042 ARRECIFES — 2025: 0,26481 — 2026: 0,26331 AVELLANEDA — 2025: 1,19380 — 2026: 1,19838 AYACUCHO — 2025: 0,43360 — 2026: 0,41972 AZUL — 2025: 0,73371 — 2026: 0,70491 BAHIA BLANCA — 2025: 1,32992 — 2026: 1,32772 BALCARCE — 2025: 0,51487 — 2026: 0,51257 BARADERO — 2025: 0,28909 — 2026: 0,28912 BENITO JUAREZ — 2025: 0,46594 — 2026: 0,46948 BERAZATEGUI — 2025: 1,66889 — 2026: 1,67827 BERISSO — 2025: 0,72437 — 2026: 0,72468 BOLIVAR — 2025: 0,59303 — 2026: 0,60707 BRAGADO — 2025: 0,55937 — 2026: 0,55200 BRANDSEN — 2025: 0,17749 — 2026: 0,18008 CAMPANA — 2025: 0,69743 — 2026: 0,78458 CAÑUELAS — 2025: 0,29848 — 2026: 0,30402 CAPITAN SARMIENTO — 2025: 0,13607 — 2026: 0,15052 CARLOS CASARES — 2025: 0,52154 — 2026: 0,52467 CARLOS TEJEDOR — 2025: 0,29801 — 2026: 0,29304 CARMEN DE ARECO — 2025: 0,10452 — 2026: 0,10709 CASTELLI — 2025: 0,17992 — 2026: 0,17619 CHACABUCO — 2025: 0,82329 — 2026: 0,95241 CHASCOMUS — 2025: 0,51559 — 2026: 0,49547 CHIVILCOY — 2025: 0,70479 — 2026: 0,69307 COLON — 2025: 0,34778 — 2026: 0,35068 CORONEL DORREGO — 2025: 0,39903 — 2026: 0,39807 CORONEL PRINGLES — 2025: 0,41548 — 2026: 0,40655 CORONEL ROSALES — 2025: 0,35068 — 2026: 0,34400 CORONEL SUAREZ — 2025: 0,67408 — 2026: 0,67060 DAIREAUX — 2025: 0,44271 — 2026: 0,43870 DOLORES — 2025: 0,46263 — 2026: 0,49045 ENSENADA — 2025: 0,28063 — 2026: 0,28041 ESCOBAR — 2025: 1,69961 — 2026: 1,78610 ESTEBAN ECHEVERRIA — 2025: 1,54695 — 2026: 1,56854 EXALTACION DE LA CRUZ — 2025: 0,41344 — 2026: 0,45705 EZEIZA — 2025: 0,65415 — 2026: 0,62144 FLORENCIO VARELA — 2025: 1,98921 — 2026: 1,99000 FLORENTINO AMEGHINO — 2025: 0,19246 — 2026: 0,18284 GENERAL ALVARADO — 2025: 0,36342 — 2026: 0,37807 GENERAL ALVEAR — 2025: 0,23595 — 2026: 0,22943 GENERAL ARENALES — 2025: 0,23068 — 2026: 0,22683 GENERAL BELGRANO — 2025: 0,27204 — 2026: 0,26931 GENERAL GUIDO — 2025: 0,09352 — 2026: 0,09319 GENERAL LA MADRID — 2025: 0,36309 — 2026: 0,35992 GENERAL LAS HERAS — 2025: 0,16493 — 2026: 0,16448 GENERAL LAVALLE — 2025: 0,12579 — 2026: 0,12741 GENERAL MADARIAGA — 2025: 0,31310 — 2026: 0,29744 GENERAL PAZ — 2025: 0,29390 — 2026: 0,30088 GENERAL PINTO — 2025: 0,29895 — 2026: 0,29531 GENERAL PUEYRREDON — 2025: 2,13610 — 2026: 2,13342 GENERAL RODRIGUEZ — 2025: 0,50162 — 2026: 0,53529 GENERAL SAN MARTIN — 2025: 2,33309 — 2026: 2,24351 GENERAL VIAMONTE — 2025: 0,41087 — 2026: 0,39628 GENERAL VILLEGAS — 2025: 0,64029 — 2026: 0,66304 GUAMINI — 2025: 0,33571 — 2026: 0,34023 HIPOLITO YRIGOYEN — 2025: 0,18744 — 2026: 0,18059 HURLINGHAM — 2025: 0,84091 — 2026: 0,83248 ITUZAINGO — 2025: 0,52601 — 2026: 0,52523 JOSE C. PAZ — 2025: 1,87874 — 2026: 1,87710 JUNIN — 2025: 0,39022 — 2026: 0,39020 LA COSTA — 2025: 1,52032 — 2026: 1,52219 LA MATANZA — 2025: 6,70855 — 2026: 6,58306 LA PLATA — 2025: 3,10573 — 2026: 3,16983 LANUS — 2025: 1,61701 — 2026: 1,63819 LAPRIDA — 2025: 0,27395 — 2026: 0,28502 LAS FLORES — 2025: 0,27669 — 2026: 0,27626 LEANDRO N. ALEM — 2025: 0,31014 — 2026: 0,29463 LEZAMA — 2025: 0,11920 — 2026: 0,11622 LINCOLN — 2025: 0,61338 — 2026: 0,60342 LOBERIA — 2025: 0,32711 — 2026: 0,33120 LOBOS — 2025: 0,18366 — 2026: 0,18414 LOMAS DE ZAMORA — 2025: 2,98290 — 2026: 3,04850 LUJAN — 2025: 0,77112 — 2026: 0,75184 MAGDALENA — 2025: 0,32421 — 2026: 0,32864 MAIPU — 2025: 0,25946 — 2026: 0,24649 MALVINAS ARGENTINAS — 2025: 3,24198 — 2026: 3,17276 MAR CHIQUITA — 2025: 0,50515 — 2026: 0,51108 MARCOS PAZ — 2025: 0,46400 — 2026: 0,49056 MERCEDES — 2025: 0,65651 — 2026: 0,65572 MERLO — 2025: 2,98171 — 2026: 2,96058 MONTE — 2025: 0,13774 — 2026: 0,13930 MONTE HERMOSO — 2025: 0,19097 — 2026: 0,18718 MORENO — 2025: 2,16041 — 2026: 2,19588 MORON — 2025: 1,11099 — 2026: 1,08322 NAVARRO — 2025: 0,22580 — 2026: 0,21962 NECOCHEA — 2025: 0,69513 — 2026: 0,71164 NUEVE DE JULIO — 2025: 0,35288 — 2026: 0,35340 OLAVARRIA — 2025: 1,01533 — 2026: 1,01347 PATAGONES — 2025: 0,72015 — 2026: 0,72998 PEHUAJO — 2025: 0,76088 — 2026: 0,74124 PELLEGRINI — 2025: 0,15591 — 2026: 0,15865 PERGAMINO — 2025: 0,43208 — 2026: 0,43329 PILA — 2025: 0,16038 — 2026: 0,15236 PILAR — 2025: 2,40457 — 2026: 2,41838 PINAMAR — 2025: 0,41214 — 2026: 0,39153 PRESIDENTE PERON — 2025: 0,43953 — 2026: 0,44498 PUAN — 2025: 0,58997 — 2026: 0,58771 PUNTA INDIO — 2025: 0,21562 — 2026: 0,21996 QUILMES — 2025: 1,97558 — 2026: 1,99122 RAMALLO — 2025: 0,22856 — 2026: 0,22533 RAUCH — 2025: 0,27287 — 2026: 0,27562 RIVADAVIA — 2025: 0,39275 — 2026: 0,39294 ROJAS — 2025: 0,31088 — 2026: 0,31636 ROQUE PEREZ — 2025: 0,19026 — 2026: 0,19553 SAAVEDRA — 2025: 0,47214 — 2026: 0,46034 SALADILLO — 2025: 0,29740 — 2026: 0,29818 SALLIQUELO — 2025: 0,16099 — 2026: 0,16346 SALTO — 2025: 0,27611 — 2026: 0,27067 SAN ANDRES DE GILES — 2025: 0,36189 — 2026: 0,35301 SAN ANTONIO DE ARECO — 2025: 0,22378 — 2026: 0,21658 SAN CAYETANO — 2025: 0,28712 — 2026: 0,27905 SAN FERNANDO — 2025: 0,89154 — 2026: 0,89792 SAN ISIDRO — 2025: 1,88093 — 2026: 1,78688 SAN MIGUEL — 2025: 1,81109 — 2026: 1,86998 SAN NICOLAS — 2025: 0,57787 — 2026: 0,58987 SAN PEDRO — 2025: 0,62797 — 2026: 0,60954 SAN VICENTE — 2025: 0,36854 — 2026: 0,37209 SUIPACHA — 2025: 0,15965 — 2026: 0,16673 TANDIL — 2025: 1,05363 — 2026: 1,01156 TAPALQUE — 2025: 0,27541 — 2026: 0,28079 TIGRE — 2025: 1,78651 — 2026: 1,78950 TORDILLO — 2025: 0,06660 — 2026: 0,06327 TORNQUIST — 2025: 0,44814 — 2026: 0,45831 TRENQUE LAUQUEN — 2025: 0,77254 — 2026: 0,75942 TRES ARROYOS — 2025: 0,64423 — 2026: 0,64268 TRES DE FEBRERO — 2025: 1,00236 — 2026: 0,99991 TRES LOMAS — 2025: 0,15690 — 2026: 0,15733 VEINTICINCO DE MAYO — 2025: 0,46700 — 2026: 0,46231 VICENTE LOPEZ — 2025: 1,58915 — 2026: 1,52525 VILLA GESELL — 2025: 0,47637 — 2026: 0,46820 VILLARINO — 2025: 0,53815 — 2026: 0,53047 ZARATE — 2025: 0,54697 — 2026: 0,54929