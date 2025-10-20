Las Flores
Semana con clima cambiante en Las Flores: sol, calor y regreso de las tormentas
El clima en Las Flores presentará condiciones muy variadas durante la semana entrante, combinando días soleados, temperaturas elevadas y un regreso marcado de las tormentas eléctricas hacia mediados de semana.
El lunes continuará la tendencia cálida, con una máxima de 23°C y mínima de 13°C, con cielo mayormente despejado y una baja probabilidad de precipitaciones.
Sin embargo, el martes se espera un fuerte ascenso térmico, alcanzando los 27°C, aunque con condiciones inestables hacia la tarde y noche: hay un 10% de probabilidad de tormentas eléctricas.
El miércoles será la jornada más lluviosa de la semana, con 88% de probabilidad de lluvia y tormentas, acompañadas por una baja de temperatura, con máximas de 20°C y mínimas de 12°C.
El jueves persistirá el mal tiempo, con 62% de probabilidad de tormentas y un clima más cálido y húmedo, con 24°C de máxima y 16°C de mínima.
Para el viernes, el pronóstico no da tregua: 87% de probabilidad de tormentas y lluvias a lo largo del día, con una baja de la mínima a 10°C y una máxima de 22°C.
El sábado traerá cierta mejora: parcialmente soleado, con 23% de probabilidad de lluvia, temperaturas más frescas con 21°C de máxima y apenas 7°C de mínima, cerrando la semana con un descenso térmico considerable.
