Capital Federal
La Ruta 3 fue incluida en la Etapa II de la Red Federal de Concesiones y saldrá a licitación nacional e internacional
Tras el anuncio realizado por el Gobierno nacional el pasado martes 6 de enero, referido a la firma de los contratos que habilitan la posesión, administración y mantenimiento de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC), se conocieron oficialmente cuáles serán los próximos tramos y rutas del país que avanzarán hacia una nueva licitación.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, ya se encuentra habilitado el llamado a licitación pública nacional e internacional correspondiente a la Etapa II de la RFC, cuyos pliegos preliminares pueden ser consultados en el sitio oficial argentina.gob.ar.
En esta segunda etapa saldrán a licitación los tramos Sur Atlántico Acceso Sur y Pampa, siendo el primero de ellos de especial relevancia para la región, ya que incluye a la ciudad de Las Flores dentro de su recorrido.
Accidente en Monte, Ruta Nacional 3: suman 4 los fallecidos, incluida una niña de 5 años
El Tramo Sur Atlántico Acceso Sur comprende una extensa red vial estratégica para la conectividad productiva y turística de la provincia de Buenos Aires, e incluye los siguientes corredores:
- Autopista Ezeiza–Cañuelas: desde el final de la Autopista Jorge Newbery hasta la intersección con las rutas nacionales 205 y 3, con una extensión de 30,39 kilómetros.
- Autopista Riccheri: desde la Avenida General Paz hasta el acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con 13,86 kilómetros.
- Autopista Jorge Newbery: desde la Autopista Riccheri hasta el inicio de la Autopista Ezeiza–Cañuelas, con 6,05 kilómetros.
- Ruta Nacional 3: desde el final de la Autopista Ezeiza–Cañuelas hasta el empalme con la RN 1V03 en Bahía Blanca, abarcando 615,52 kilómetros, atravesando, entre otras localidades, Las Flores.
- Ruta Nacional 205: desde la Ruta Provincial 6 en Cañuelas hasta el empalme con la Ruta Nacional 3, con 1,21 kilómetros.
- Ruta Nacional 205: desde el empalme con la RN 3 en Cañuelas hasta la Ruta Provincial 65 en Bolívar, con una extensión de 253,82 kilómetros.
- Ruta Nacional 226: desde el empalme con la RN 2 en Mar del Plata hasta la Ruta Provincial 65 en Bolívar.
Desde el Gobierno nacional destacaron que este proceso busca mejorar la infraestructura vial, optimizar el mantenimiento de las rutas y garantizar mayores estándares de seguridad y transitabilidad, con fuerte impacto en el transporte, la producción y la integración regional.
La inclusión de Las Flores dentro de este esquema refuerza su importancia estratégica en la red vial bonaerense y abre expectativas respecto a mejoras en el estado de las rutas y la conectividad de la ciudad con los principales centros urbanos y productivos del país.
