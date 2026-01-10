Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

La Ruta 3 fue incluida en la Etapa II de la Red Federal de Concesiones y saldrá a licitación nacional e internacional

Capital Federal

La Ruta 3 fue incluida en la Etapa II de la Red Federal de Concesiones y saldrá a licitación nacional e internacional

Foto del avatar

Publicado

hace 1 hora

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Tras el anuncio realizado por el Gobierno nacional el pasado martes 6 de enero, referido a la firma de los contratos que habilitan la posesión, administración y mantenimiento de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC), se conocieron oficialmente cuáles serán los próximos tramos y rutas del país que avanzarán hacia una nueva licitación.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, ya se encuentra habilitado el llamado a licitación pública nacional e internacional correspondiente a la Etapa II de la RFC, cuyos pliegos preliminares pueden ser consultados en el sitio oficial argentina.gob.ar.

En esta segunda etapa saldrán a licitación los tramos Sur Atlántico Acceso Sur y Pampa, siendo el primero de ellos de especial relevancia para la región, ya que incluye a la ciudad de Las Flores dentro de su recorrido.

Te puede interesar:

Accidente en Monte, Ruta Nacional 3: suman 4 los fallecidos, incluida una niña de 5 años

El Tramo Sur Atlántico Acceso Sur comprende una extensa red vial estratégica para la conectividad productiva y turística de la provincia de Buenos Aires, e incluye los siguientes corredores:

  • Autopista Ezeiza–Cañuelas: desde el final de la Autopista Jorge Newbery hasta la intersección con las rutas nacionales 205 y 3, con una extensión de 30,39 kilómetros.
  • Autopista Riccheri: desde la Avenida General Paz hasta el acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con 13,86 kilómetros.
  • Autopista Jorge Newbery: desde la Autopista Riccheri hasta el inicio de la Autopista Ezeiza–Cañuelas, con 6,05 kilómetros.
  • Ruta Nacional 3: desde el final de la Autopista Ezeiza–Cañuelas hasta el empalme con la RN 1V03 en Bahía Blanca, abarcando 615,52 kilómetros, atravesando, entre otras localidades, Las Flores.
  • Ruta Nacional 205: desde la Ruta Provincial 6 en Cañuelas hasta el empalme con la Ruta Nacional 3, con 1,21 kilómetros.
  • Ruta Nacional 205: desde el empalme con la RN 3 en Cañuelas hasta la Ruta Provincial 65 en Bolívar, con una extensión de 253,82 kilómetros.
  • Ruta Nacional 226: desde el empalme con la RN 2 en Mar del Plata hasta la Ruta Provincial 65 en Bolívar.

Desde el Gobierno nacional destacaron que este proceso busca mejorar la infraestructura vial, optimizar el mantenimiento de las rutas y garantizar mayores estándares de seguridad y transitabilidad, con fuerte impacto en el transporte, la producción y la integración regional.

La inclusión de Las Flores dentro de este esquema refuerza su importancia estratégica en la red vial bonaerense y abre expectativas respecto a mejoras en el estado de las rutas y la conectividad de la ciudad con los principales centros urbanos y productivos del país.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.