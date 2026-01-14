Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Despiste de un vehículo en la Ruta 3 a la altura del kilómetro 170

Las Flores

Despiste de un vehículo en la Ruta 3 a la altura del kilómetro 170

Foto del avatar

Publicado

hace 10 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Este jueves, a las 11:23 horas, se registró un toque de sirena por un despiste vehicular ocurrido sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 170.

Ante el aviso, se hizo presente en el lugar el Móvil Nº 22, a cargo del Jefe del Cuerpo Activo, Oficial Principal Leandro Griffiths, quien coordinó la intervención correspondiente.

Te puede interesar:

Bomberos se movilizaron por supuesto accidente en Ruta 3: solo fue un despiste menor sin heridos ni daños

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.