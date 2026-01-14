Las Flores
Despiste de un vehículo en la Ruta 3 a la altura del kilómetro 170
Este jueves, a las 11:23 horas, se registró un toque de sirena por un despiste vehicular ocurrido sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 170.
Ante el aviso, se hizo presente en el lugar el Móvil Nº 22, a cargo del Jefe del Cuerpo Activo, Oficial Principal Leandro Griffiths, quien coordinó la intervención correspondiente.
