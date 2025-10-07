Las Flores
Fortísimo choque entre auto y moto en Sarmiento y Pasteur: motociclista hospitalizado
Pasadas las 20 horas de este martes, se produjo un violento accidente en la intersección de la Av. Sarmiento y Pasteur, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta.
Personal de la Policía Comunal y del servicio de emergencias SAME acudieron rápidamente al lugar del siniestro. Debido al fuerte impacto, el conductor de la motocicleta sufrió varios golpes de consideración y fue trasladado al nosocomio local para recibir atención médica. En tanto, la joven que manejaba el automóvil resultó ilesa.
Las autoridades investigan las causas del accidente y se recomienda a los conductores extremar precauciones en la zona.
