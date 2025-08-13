Grave siniestro vial en Av. Sarmiento y Alem: un motociclista fue derivado inconsciente al hospital

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Siendo las 23:30 horas de este martes 12, personal de emergencias recibió un llamado alertando sobre un fuerte accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Avenida Sarmiento y calle Alem.

En el lugar, por causas que se investigan, colisionaron una motocicleta (circulaba por Sarmiento) y un automóvil (Por Alem). Como consecuencia del violento impacto, el conductor de la moto —un hombre cuya identidad aún no fue informada— fue trasladado de urgencia al nosocomio local en estado inconsciente.

Trabajaron en el sitio personal policial y el servicio de emergencias médicas. Se aguarda parte oficial sobre el estado de salud del herido.

