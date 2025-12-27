Las Flores
Km 228: Violento choque frontal en ruta 3 terminó con dos víctimas fatales
Un trágico siniestro vial se produjo este sábado sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 228, en jurisdicción del partido de Las Flores, donde una colisión frontal entre dos vehículos dejó como saldo dos personas fallecidas y dos heridos.
Por causas que aún son materia de investigación, el hecho involucró a un automóvil Renault Kangoo que circulaba en sentido ascendente y una camioneta Volkswagen Amarok. En el primero de los rodados viajaban Eduardo Basilio Diaduchi y Cecilia Sosa, ambos oriundos de la ciudad de Berisso, quienes perdieron la vida como consecuencia del violento impacto. En el mismo vehículo se trasladaba una menor de 13 años, quien fue derivada al nosocomio local con lesiones que se encuentran en proceso de evaluación.
En tanto, la camioneta Volkswagen Amarok era conducida por Eloy Caro Márquez, domiciliado en la ciudad de Olavarría, quien sufrió lesiones de carácter leve y fue trasladado al hospital local, encontrándose fuera de peligro.
En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de la Policía Vial, Bomberos Voluntarios de Cacharí y Las Flores, personal de Corredores Viales y Policía Científica de Azul. La investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal Nº 3 de Las Flores, bajo la conducción del doctor Iparraguirre.
Finalizadas las tareas periciales y de asistencia, la Ruta Nacional Nº 3 fue liberada y el tránsito se normalizó en ambos sentidos. La causa fue caratulada como “doble homicidio culposo”, mientras continúan las pericias para determinar las circunstancias que originaron el fatal accidente.
