La Policía secuestró una motocicleta que circulaba de manera peligrosa en una de las principales avenidas de la ciudad

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En el marco de los operativos preventivos desplegados para desalentar ilícitos, personal de la Estación de Policía de Seguridad Las Flores procedió a labrar una infracción de tránsito y al secuestro de una motocicleta que circulaba realizando maniobras peligrosas.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las avenidas presidente Perón y Sarmiento, donde los efectivos identificaron a un masculino de 20 años que conducía una motocicleta marca Corven Triax. Al constatarse la infracción a los artículos 48 inciso «D» y 72 Bis de la Ley Nacional de Tránsito se labraron las actuaciones correspondientes. Por disposición del Juzgado de Faltas de Las Flores, el rodado fue secuestrado y trasladado al depósito municipal, quedando a disposición de la autoridad competente.

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