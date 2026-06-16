Las Flores
La Policía secuestró una motocicleta que circulaba de manera peligrosa en una de las principales avenidas de la ciudad
En el marco de los operativos preventivos desplegados para desalentar ilícitos, personal de la Estación de Policía de Seguridad Las Flores procedió a labrar una infracción de tránsito y al secuestro de una motocicleta que circulaba realizando maniobras peligrosas.
El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las avenidas presidente Perón y Sarmiento, donde los efectivos identificaron a un masculino de 20 años que conducía una motocicleta marca Corven Triax. Al constatarse la infracción a los artículos 48 inciso «D» y 72 Bis de la Ley Nacional de Tránsito se labraron las actuaciones correspondientes. Por disposición del Juzgado de Faltas de Las Flores, el rodado fue secuestrado y trasladado al depósito municipal, quedando a disposición de la autoridad competente.
Un operativo preventivo derivó en la detención de un sospechoso y el secuestro de cocaína en la vía pública
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