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Conducían realizando maniobras peligrosas, escaparon de la Policía y fueron interceptados

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Conducían realizando maniobras peligrosas, escaparon de la Policía y fueron interceptados

Dos hombres fueron aprehendidos en Las Flores luego de una persecución policial que se originó durante un operativo preventivo realizado por efectivos de la Estación de Policía de Seguridad local.
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Según se informó, el procedimiento comenzó cuando personal policial intentó identificar a los ocupantes de un Ford Falcon que circulaba por distintos sectores de la ciudad realizando maniobras consideradas peligrosas. Al recibir la orden de detención, el conductor hizo caso omiso y emprendió la fuga, lo que derivó en un seguimiento controlado por parte de los efectivos.

La persecución finalizó en la intersección de avenida Vidal y Leandro N. Alem, donde el vehículo fue interceptado. En ese momento, uno de los ocupantes habría intentado entorpecer el accionar policial, adoptando una actitud agresiva hacia los uniformados.

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Como resultado del operativo, ambos sujetos fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial. La causa quedó en manos de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, bajo las actuaciones correspondientes por desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad.

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Además, se iniciaron actuaciones por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito, ya que el conductor habría realizado maniobras riesgosas para la circulación, desobedecido las indicaciones policiales y conducido en aparente estado de ebriedad. El automóvil fue secuestrado y quedó a disposición de las autoridades judiciales y administrativas competentes.

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