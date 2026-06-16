Conducían realizando maniobras peligrosas, escaparon de la Policía y fueron interceptados

Publicidad

Según se informó, el procedimiento comenzó cuando personal policial intentó identificar a los ocupantes de un Ford Falcon que circulaba por distintos sectores de la ciudad realizando maniobras consideradas peligrosas. Al recibir la orden de detención, el conductor hizo caso omiso y emprendió la fuga, lo que derivó en un seguimiento controlado por parte de los efectivos.

La persecución finalizó en la intersección de avenida Vidal y Leandro N. Alem, donde el vehículo fue interceptado. En ese momento, uno de los ocupantes habría intentado entorpecer el accionar policial, adoptando una actitud agresiva hacia los uniformados.

Publicidad

Como resultado del operativo, ambos sujetos fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial. La causa quedó en manos de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, bajo las actuaciones correspondientes por desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad.

Publicidad

Además, se iniciaron actuaciones por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito, ya que el conductor habría realizado maniobras riesgosas para la circulación, desobedecido las indicaciones policiales y conducido en aparente estado de ebriedad. El automóvil fue secuestrado y quedó a disposición de las autoridades judiciales y administrativas competentes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

¿Te gustó esta nota? Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero. Seguir canal

Publicidad