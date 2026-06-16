Las Flores
Un operativo preventivo derivó en la detención de un sospechoso y el secuestro de cocaína en la vía pública
Personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal de Las Flores aprehendió a un joven de 23 años durante un procedimiento realizado en la vía pública, en la zona de Bernardo de Irigoyen entre las avenidas Carmen y San Martín.
Según informaron fuentes policiales, los efectivos observaron al sujeto mientras realizaba una aparente entrega de elementos de pequeñas dimensiones a otra persona. Ante esta situación, intentaron identificarlo, pero el individuo desoyó las órdenes impartidas por el personal y emprendió la fuga a pie.
Tras una breve persecución, fue interceptado a pocos metros del lugar. Durante la requisa, los uniformados hallaron entre sus prendas una sustancia en polvo de color blanco, con un peso aproximado de 0,7 gramos, cuyo contenido será sometido a las pericias correspondientes para determinar su composición.
En el hecho tomó intervención la Ayudantía Fiscal de Las Flores y la Unidad Funcional de Instrucción N° 22 del Departamento Judicial de Azul, desde donde se dispusieron las actuaciones de rigor. El aprehendido fue notificado de la formación de la causa y quedó alojado en la dependencia policial.
Conducían realizando maniobras peligrosas, escaparon de la Policía y fueron interceptados
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