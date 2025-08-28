Connect with us
Nuevo accidente en Cruz Marqués y Alvear: un motociclista trasladado al hospital

Las Flores

Nuevo accidente en Cruz Marqués y Alvear: un motociclista trasladado al hospital

Publicado

hace 3 minutos

-

Siendo las 13 horas de este jueves 28 de agosto, se registró un nuevo accidente de tránsito en la intersección de las avenidas Cruz Marqués y Alvear.

En esta oportunidad, colisionaron un automóvil y una motocicleta. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor debió ser trasladado al Hospital Zonal General de Las Flores por el servicio de emergencias SAME. En el lugar trabajó personal policial, junto a los equipos de asistencia que intervinieron de inmediato.

