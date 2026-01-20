Connect with us
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Trágico choque frontal en Ruta Nacional 3: una persona fallecida

Azul

Trágico choque frontal en Ruta Nacional 3: una persona fallecida

Publicado

hace 2 horas

Un grave siniestro vial se registró durante la madrugada en la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 295, en jurisdicción del partido de Azul. Como consecuencia del impacto, un hombre perdió la vida y otras dos personas debieron ser asistidas.

Según información oficial, el hecho ocurrió cuando colisionaron de manera frontal un camión Mercedes Benz 1114, dominio STB002, que circulaba con un acoplado marca Helvética (dominio WIT080), conducido por Yonathan Oscar Flamengo, de 29 años y domiciliado en Azul, y un automóvil Volkswagen Senda, patente XJH498.

A raíz del violento impacto, falleció en el lugar el conductor del automóvil, identificado como Dante Alfredo Arista, de 60 años, también domiciliado en Azul. En el mismo vehículo viajaba Rubén Parra, quien fue trasladado al nosocomio local y se encuentra fuera de peligro.

Por su parte, el conductor del camión fue derivado al Hospital Municipal para ser revisado por médicos.

De acuerdo a los primeros datos recabados, el siniestro se produjo en un sector de curva, y se aguarda el trabajo pericial de Policía Científica para establecer las circunstancias del hecho.

La causa quedó en manos de la UFI Nº 13, a cargo del fiscal Adrián Peiretti, bajo la carátula de “homicidio culposo”.

En el lugar trabajaron efectivos de Vial Azul, Bomberos de Azul y personal de Corredores Viales. La ruta permaneció totalmente cortada al tránsito durante varias horas pero ya se encuentra liberada. Fuente: Noticias de Azul

