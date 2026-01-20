Azul
Trágico choque frontal en Ruta Nacional 3: una persona fallecida
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Un grave siniestro vial se registró durante la madrugada en la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 295, en jurisdicción del partido de Azul. Como consecuencia del impacto, un hombre perdió la vida y otras dos personas debieron ser asistidas.
Según información oficial, el hecho ocurrió cuando colisionaron de manera frontal un camión Mercedes Benz 1114, dominio STB002, que circulaba con un acoplado marca Helvética (dominio WIT080), conducido por Yonathan Oscar Flamengo, de 29 años y domiciliado en Azul, y un automóvil Volkswagen Senda, patente XJH498.
A raíz del violento impacto, falleció en el lugar el conductor del automóvil, identificado como Dante Alfredo Arista, de 60 años, también domiciliado en Azul. En el mismo vehículo viajaba Rubén Parra, quien fue trasladado al nosocomio local y se encuentra fuera de peligro.
Bragado: Una Amarok y una Hilux chocaron de frente en Ruta 46 y fallecieron dos personas, entre ellas una mujer de Rauch
Por su parte, el conductor del camión fue derivado al Hospital Municipal para ser revisado por médicos.
De acuerdo a los primeros datos recabados, el siniestro se produjo en un sector de curva, y se aguarda el trabajo pericial de Policía Científica para establecer las circunstancias del hecho.
La causa quedó en manos de la UFI Nº 13, a cargo del fiscal Adrián Peiretti, bajo la carátula de “homicidio culposo”.
En el lugar trabajaron efectivos de Vial Azul, Bomberos de Azul y personal de Corredores Viales. La ruta permaneció totalmente cortada al tránsito durante varias horas pero ya se encuentra liberada. Fuente: Noticias de Azul
Gran marco de público en la jornada inaugural de la Peatonal Cultural 2026 en el centro de Las Flores
Bragado: Una Amarok y una Hilux chocaron de frente en Ruta 46 y fallecieron dos personas, entre ellas una mujer de Rauch
Certificados escolares: listado de CAPS donde realizar controles de Buena Salud y Bucodental
Nueva salida de Bomberos durante la madrugada por focos ígneos en la Planta de Residuos
Mundial 2026: La TV pública transmitirá todos los partidos de la Selección Argentina
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras