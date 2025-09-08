Las Flores
El ascenso de La Libertad Avanza y el retroceso radical en Las Flores
Las elecciones legislativas de 2025 dejaron un escenario político renovado en Las Flores. Además del triunfo de Todos por Las Flores, los resultados muestran un crecimiento sostenido de La Libertad Avanza y una caída significativa del radicalismo.
En los últimos comicios a intendente, la Unión Cívica Radical había obtenido el 30,35% de los votos (4.874), consolidándose como segunda fuerza local. En contraste, en estas legislativas 2025 el espacio radical dentro de Nuevos Aires descendió al 19,05% (2.643), lo que refleja una pérdida de casi 1.300 votos y más de 11 puntos porcentuales.
Por su parte, Bernardo Lemma, referente de La Libertad Avanza, mostró un ascenso contundente: en la elección a intendente había alcanzado el 19,57% (3.142 votos), mientras que este domingo se posicionó como segunda fuerza con el 38,32% (5.243 votos), duplicando prácticamente su caudal electoral.
Todos por Las Flores se impuso en las legislativas: “El apoyo de los ciudadanos nos impulsa a seguir transformando la ciudad”
El oficialismo, liderado por Fernando “Gareca” Muñiz, mantuvo su predominio con el 38,99% (5.394 votos), aunque en un marco de fuerte paridad que confirma un escenario competitivo hacia adelante.
Estos números marcan una tendencia clara: mientras el radicalismo pierde terreno en la ciudad, La Libertad Avanza se consolida como el nuevo contendiente directo del peronismo local.
