La Provincia avanza con la pavimentación de la Ruta del Cereal

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, avanza con las obras de pavimentación y repavimentación de la Ruta del Cereal, entre los partidos de Daireaux y Trenque Lauquen.

La obra consiste en la mejora de un corredor estratégico y prioritario para el sector agrícola ganadero bonaerense, que alcanza a más de 650 mil hectáreas productivas y a 40 establecimientos tamberos.

Al respecto, Katopodis señaló:»Siempre para un país es fundamental tener una buena logística, mejores rutas y más caminos que nos integren. La Provincia avanza con la pavimetanción en 47 km de la Ruta del Cereal, una obra estratégica que nos permitirá impulsar el desarrollo agropecuario».



Y agregó: «Todos los días el Gobernador Kicillof toma decisiones en favor de la producción, la seguridad vial y la calidad de vida de los bonaerenses».

La intervención se ejecuta sobre un total de 47,4 kilómetros en el tramo que se extiende sobre en los Caminos Secundarios Provinciales 019-10 y 107-08, entre las localidades de Salazar, en el municipio de Daireaux, y Garré (RN 33), en el distrito de Trenque Lauquen. En ese sentido, los trabajos de pavimentación se desarrollarán sobre 45,1 km, mientras que la repavimentación se realizará sobre 1,3 km, entre la localidad de Garré y la Ruta Nacional 33.

Al respecto, el administrador de Vialidad, Roberto Caggiano, enfatizó: “Por decisión política del Gobernador, hemos reactivado los trabajos con la premisa de seguir ejecutando obra pública en distintos puntos de la provincia”. Y añadió: “Esta vía es fundamental para el traslado del maíz, la soja, el girasol y el trigo hacia los puertos más importantes, como el de Bahía Blanca y Rosario”.

Contempla el señalamiento horizontal y vertical, la ejecución de banquinas de tierra con un ancho de 3 metros, la construcción de terraplenes en la entrada de los campos para asegurar el acceso a los mismos, como así también en las calles transversales. Por otra parte, en el tramo que incluye la pavimentación, se realizarán los alcantarillados transversales y laterales correspondientes.

Se trata de una obra históricamente demandada por la comunidad y las entidades rurales que potenciará el desarrollo productivo regional, permitiendo el ahorro en tiempos de transporte y mejoras de la transitabilidad de cargas. La finalización de la pavimentación en la totalidad de esta ruta impactará, en forma directa, en la disminución de los costos logísticos y en la reducción de pérdidas de la producción.

La Ruta del Cereal es un corredor rural de 96 km de longitud total, que comienza en la Ruta Provincial 86 y se extiende hasta la Ruta Nacional 33. La traza abarca los Caminos Secundarios Provinciales 080-10, 107-08 y 019-10, atravesando las localidades de Mones Cazón, Salazar, Girodias, Trongé y Garré, pertenecientes a los partidos de Pehuajó, Daireaux, Trenque Lauquen, Guaminí y Tres Lomas.