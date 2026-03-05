La Plata
La Provincia rescata Letras del Tesoro por más de $265.862 millones
La Tesorería General bonaerense dispuso el pago del instrumento en el primer tramo del programa financiero 2026. Los fondos serán transferidos a Caja de Valores para acreditar a los tenedores.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso el rescate de Letras del Tesoro por un total de $265.862.744.917. Las mismas corresponden a títulos emitidos en el marco del Primer Tramo del Programa de Letras del Tesoro para el Ejercicio 2026.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución Nº 41 de la Tesorería General de la Provincia, firmada por el tesorero general David René Jacoby, en la que se ordena el pago de las “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en pesos a descuento con vencimiento el 19 de marzo de 2026”.
Estas letras habían sido emitidas inicialmente mediante la Resolución Nº 14 por un monto de $73.622.861.583. Posteriormente, el gobierno provincial resolvió reabrir la colocación a través de la Resolución Nº 35, por un valor adicional de $192.239.883.334.
Como resultado de ambas operaciones, el monto total de títulos que ahora se rescatarán asciende a $265.862 millones en valor nominal.
Según lo establecido en la resolución, el pago de los servicios financieros se realizará mediante transferencia a la cuenta en pesos de Caja de Valores S.A. en el Banco Central de la República Argentina, desde donde se acreditarán los fondos a las cuentas de los tenedores de las letras.
La norma también señala que las emisiones ya habían sido registradas contablemente en expedientes administrativos y contaron con la intervención de la Contaduría General de la Provincia y del Ministerio de Economía bonaerense.
Con esta medida, la Tesorería General habilitó la orden de pago necesaria para concretar el rescate de los títulos antes de su vencimiento previsto para el 19 de marzo de 2026.
Paritarias: Provincia ofreció un 9% en tres cuotas y los docentes aceptaron
Choque entre un auto y una moto en San Martín y Rivadavia: un hombre fue trasladado al hospital
Edicto BELTRE MONTERO, ESMERALDA MARIBEL s/SOLICITUD CARTA DE CIUDADANÍA
Casa Sampietro ofrece en Las Flores su nueva tarjeta VISA internacional con beneficios exclusivos
La Escuela N°13 de Pardo inició el ciclo lectivo 2026 con su edificio totalmente remodelado
