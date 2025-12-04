Se presentó oficialmente el segundo encuentro internacional Las Flores Tattoo Expo 2025

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En nuestra ciudad se hará por segundo año consecutivo un evento cultural de trascendencia: Las Flores Tattoo Expo 2025, organizado por el tatuador Ruda Melo, con colaboración de la Municipalidad.

Será los días 12, 13 y 14 de diciembre en el gimnasio del CEF N° 6 con entrada libre y gratuita y se espera la llegada de muchos visitantes, lo que además significará un gran aporte al desarrollo turístico en lo que respecta a gastronomía y alojamientos y también en lo productivo y comercial.

Será una convención de carácter internacional debido a que participarán tatuadores y expositores de Reino Unido, El Salvador, Brasil, Venezuela, Bolivia, entre otros países y también de diferentes provincias de Argentina. Habrá premios para quienes resulten seleccionados entre las 15 categorías que se trabajarán.

En Conferencia de Prensa se realizó la presentación oficial de la convención donde Melo estuvo acompañado por el intendente Alberto Gelené; el director de Cultura, Juan Bautista Saladino; la directora de Turismo, Wanda Borda.

En su mensaje, el intendente Gelené destacó el esfuerzo del organizador, en su trayectoria personal no solo por su permanente capacitación para ser hoy exponente del arte del tatuaje, sino además por seguir apostando y con este encuentro, sumar a la promoción del turismo, del conocimiento de nuestra ciudad.

En la convención que podrá visitarse de 12 a 22 horas, habrá intervenciones en vivo, stands institucionales, de emprendedores y patio de comidas.