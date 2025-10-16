Las Flores
Se viene la 8ª edición del “Las Flores Cars, Bikes & Country Music Festival”: tres días a pura música, motores y espíritu western
Los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2025, el Parque Plaza Montero volverá a ser escenario de una de las propuestas más esperadas del año: la 8ª edición del “Las Flores Cars, Bikes & Country Music Festival”, un evento que ya se consagró como un clásico para los amantes de la música country, los autos y motos clásicas, y toda la cultura del western.
Durante tres jornadas, el predio se llenará de energía, buena música y exhibiciones únicas. El festival reunirá a entusiastas de los fierros, bailarines, bandas y familias que disfrutan de este estilo tan característico.
Entre las principales atracciones se destacan:
- Bandas en vivo con los mejores sonidos country y rockabilly.
- Exposición y caravana de motos y autos antiguos, una verdadera muestra de pasión mecánica.
- Demostraciones de escuelas de Line Dance y Rock & Roll, con coreografías que harán mover a todos.
- Campeonato de Bull Rider, pura adrenalina para los espectadores.
- Food trucks y patio gastronómico, con una amplia variedad de sabores.
- Feria de artesanos y emprendedores, con productos locales y temáticos.
- Juegos para niños, para disfrutar en familia.
Con una propuesta cada vez más consolidada y atractiva, el festival promete tres días inolvidables, combinando motores, música y tradición en un entorno natural que invita a disfrutar. Una cita imperdible en el calendario de eventos de Las Flores, donde la pasión por el country vuelve a sentirse con más fuerza que nunca.
