Mauro Nochetti le da otra medalla de oro a Las Flores en los Juegos Bonaerenses 2025

hace 5 horas

La delegación de Las Flores sumó una nueva alegría en los Juegos Bonaerenses 2025 gracias a la destacada actuación de Mauro Nochetti en natación. El joven nadador se consagró en la prueba de pecho auditivo, categoría Sub 15, llevándose la medalla de oro para nuestra ciudad.

Con este logro, la delegación florense acumula 2 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce, consolidando un excelente inicio de competencias y reafirmando el talento de los jóvenes deportistas locales.

“Estamos muy orgullosos de cada uno de nuestros representantes. Cada medalla refleja esfuerzo, dedicación y pasión por el deporte”, destacaron desde la coordinación del equipo de Las Flores.

