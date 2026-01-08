Buscan intensamente a “Pancho”, un perro perdido tras un siniestro vial en la Ruta 29

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Una familia atraviesa horas de profunda angustia tras la desaparición de Pancho, un perro que se perdió luego de un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial 29, a la altura del kilómetro 143 aproximadamente.

Según relataron allegados, el siniestro involucró un vuelco y, en medio de la confusión, el animal salió corriendo y desde entonces no pudieron volver a encontrarlo. La búsqueda se está realizando en distintos puntos de la región, incluyendo General Belgrano y Ayacucho, ya que no se sabe con certeza hacia dónde pudo haberse desplazado.

Pancho es un perro castrado, de unos 11 años, con trompa canosa y una verruga visible en una de sus patas, características que pueden ayudar a identificarlo. Quienes lo buscan destacan que es muy querido y que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para dar con su paradero.

Desde el entorno de la familia pidieron la colaboración de la comunidad y apelaron a la solidaridad de quienes transiten o residan en zonas rurales cercanas a la Ruta 29.

Cualquier información puede comunicarse de inmediato a: Nahuel: 11 7014-4089 ó Paula: 11 3262-0989

“Estamos desesperados y agradecidos por cualquier ayuda. No sabemos dónde puede estar”, expresaron conmovidos. Compartir la información también puede marcar la diferencia para que Pancho vuelva a casa.