Buscan intensamente a “Pancho”, un perro perdido tras un siniestro vial en la Ruta 29

Las Flores

El animal, de unos 11 años, castrado y con trompa canosa, salió corriendo luego del accidente y desde entonces no lograron encontrarlo. Solicitan la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.
Una familia atraviesa horas de profunda angustia tras la desaparición de Pancho, un perro que se perdió luego de un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial 29, a la altura del kilómetro 143 aproximadamente.

Según relataron allegados, el siniestro involucró un vuelco y, en medio de la confusión, el animal salió corriendo y desde entonces no pudieron volver a encontrarlo. La búsqueda se está realizando en distintos puntos de la región, incluyendo General Belgrano y Ayacucho, ya que no se sabe con certeza hacia dónde pudo haberse desplazado.

Pancho es un perro castrado, de unos 11 años, con trompa canosa y una verruga visible en una de sus patas, características que pueden ayudar a identificarlo. Quienes lo buscan destacan que es muy querido y que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para dar con su paradero.

Desde el entorno de la familia pidieron la colaboración de la comunidad y apelaron a la solidaridad de quienes transiten o residan en zonas rurales cercanas a la Ruta 29.

Cualquier información puede comunicarse de inmediato a: Nahuel: 11 7014-4089 ó Paula: 11 3262-0989

“Estamos desesperados y agradecidos por cualquier ayuda. No sabemos dónde puede estar”, expresaron conmovidos. Compartir la información también puede marcar la diferencia para que Pancho vuelva a casa.

