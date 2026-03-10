Este jueves vuelve a Las Flores el Camión de la Economía Popular con combos y reintegros

Este jueves 12 de marzo, los vecinos de Las Flores tendrán nuevamente la posibilidad de acceder a productos a precios accesibles con la llegada del Camión de la Economía Popular.

La iniciativa, impulsada por el Movimiento Evita, se instalará en el Monumento al Gaucho, en la intersección de avenida Presidente Perón y Sarmiento, donde estará atendiendo al público desde las 9 hasta las 19 horas.

Durante la jornada, quienes se acerquen podrán encontrar distintos combos de mercadería y productos de consumo diario, con valores más económicos que los habituales en comercios. Además, se podrá aprovechar el reintegro utilizando Cuenta DNI, junto a otros métodos de pago disponibles, lo que permite acceder a importantes descuentos.