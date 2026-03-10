Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Este jueves vuelve a Las Flores el Camión de la Economía Popular con combos y reintegros

Las Flores

Este jueves vuelve a Las Flores el Camión de la Economía Popular con combos y reintegros

Foto del avatar

Publicado

hace 6 horas

-

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

0
Compartir

Este jueves 12 de marzo, los vecinos de Las Flores tendrán nuevamente la posibilidad de acceder a productos a precios accesibles con la llegada del Camión de la Economía Popular.

La iniciativa, impulsada por el Movimiento Evita, se instalará en el Monumento al Gaucho, en la intersección de avenida Presidente Perón y Sarmiento, donde estará atendiendo al público desde las 9 hasta las 19 horas.

Durante la jornada, quienes se acerquen podrán encontrar distintos combos de mercadería y productos de consumo diario, con valores más económicos que los habituales en comercios. Además, se podrá aprovechar el reintegro utilizando Cuenta DNI, junto a otros métodos de pago disponibles, lo que permite acceder a importantes descuentos.

Te puede interesar:

Precios justos y reintegros: el Camión de la Economía Popular estará este viernes en el Monumento al Gaucho

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.