Las Flores
Precios justos y reintegros: el Camión de la Economía Popular estará este viernes en el Monumento al Gaucho
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Este viernes 17 de octubre, el Camión de la Economía Popular del Movimiento Evita estará presente en el Monumento al Gaucho (Av. Pte. Perón y Sarmiento), ofreciendo una amplia variedad de productos a precios accesibles.
La jornada se desarrollará de 9 a 19 horas, con promociones especiales y la posibilidad de realizar pagos con Cuenta DNI, accediendo además a importantes reintegros.
Una oportunidad ideal para apoyar la economía popular y aprovechar grandes ofertas en alimentos y productos de primera necesidad.
Este jueves 10 llega el Camión de la Economía Popular a Las Flores
Con entusiasmo y orgullo, la delegación florense partió rumbo a Mar del Plata para los Juegos Bonaerenses 2025
Destacada actuación de Naira Garay y Francisco Menéndez en el Torneo Interprovincial de Taekwondo en Rosario
Por un paro docente, este martes no habrá clases en las escuelas del país
El INTA Las Flores difundió los registros de precipitaciones del último fin de semana, con marcadas variaciones entre los diferentes pluviómetros del distrito
Precios justos y reintegros: el Camión de la Economía Popular estará este viernes en el Monumento al Gaucho
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras