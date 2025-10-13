Connect with us
Noticias Las Flores

Precios justos y reintegros: el Camión de la Economía Popular estará este viernes en el Monumento al Gaucho

Las Flores

Precios justos y reintegros: el Camión de la Economía Popular estará este viernes en el Monumento al Gaucho

hace 4 horas

Este viernes 17 de octubre, el Camión de la Economía Popular del Movimiento Evita estará presente en el Monumento al Gaucho (Av. Pte. Perón y Sarmiento), ofreciendo una amplia variedad de productos a precios accesibles.

La jornada se desarrollará de 9 a 19 horas, con promociones especiales y la posibilidad de realizar pagos con Cuenta DNI, accediendo además a importantes reintegros.

Una oportunidad ideal para apoyar la economía popular y aprovechar grandes ofertas en alimentos y productos de primera necesidad.

