Examen de residencias médicas: desde 2026 cada provincia tomará y financiará la prueba

Capital Federal

El ministerio de Salud de la Nación argumentó que cada región del país tiene necesidades epidemiológicas específicas, por eso se tomó esta decisión.
hace 7 horas

El ministro de salud de la Nación, Mario Lugones, presidió un nuevo Consejo Federal de Salud, del que participaron los titulares de las carteras sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En el encuentro, se acordó que, a partir de 2026, cada provincia tomará y financiará sus exámenes de ingreso a las Residencias, definiendo así las especialidades según sus propias necesidades.

“No es lo mismo la carga epidemiológica de una provincia del norte que la de una provincia del sur, este es el último año que hicimos el examen desde el Ministerio de Salud de la Nación, a partir de ahora los exámenes son jurisdiccionales, y la nación se encargará de los exámenes de los hospitales nacionales nada más”, aseguró Lugones.

tendencia

