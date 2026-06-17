Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Sector privado perdió 14.044 empresas en un año y acumula 25 meses de retroceso interanual

Publicidad

Capital Federal

Sector privado perdió 14.044 empresas en un año y acumula 25 meses de retroceso interanual

Van 25 meses consecutivos de caída. Actualmente hay 481.635 empleadores formales activos.
Publicidad
Escuchar · 2 min

0
Compartir
Comercio-Empresa
Google Noticias Seguir en Google Noticias
Añadir como fuente preferida en
Seguí nuestro canal de WhatsApp Seguir
Publicidad

La cantidad de empresas empleadoras en el sector privado registró una caída del 2,8% en marzo en forma interanual, según un estudio privado. Esta variación representa una pérdida neta de 14.044 firmas en doce meses, dejando un total de 481.635 empleadores activos en todo el país.

Con el dato de marzo, el indicador suma veinticinco meses consecutivos de descensos interanuales. El informe detalla que desde septiembre de 2025 la velocidad de la caída se aceleró y que la baja registrada en el tercer mes de 2026 es la más fuerte detectada en todo ese período.

Publicidad

La información proviene de un informe de la Consultora Politikón Chaco, elaborado sobre la base de datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y que procesó la Agencia Noticias Argentinas.

Puede interesarte
pymeNacionalLas ventas minoristas pyme descendieron 1,2% interanual en mayo
Firma EmpresaLa CiudadUna nueva empresa se radicará en el sector industrial planificado
Publicidad

El estudio se centra exclusivamente en el sector privado formal, excluyendo al empleo público, organismos internacionales y servicio doméstico. En el análisis por sectores, la industria manufacturera lideró las mermas relativas con un retroceso del 4,5%, lo que equivale a 2.167 empresas menos.

Publicidad

El sector comercial perdió 5.145 firmas en un año, una baja del 3,5%. A nivel regional, 23 de las 24 jurisdicciones del país mostraron retrocesos. Neuquén fue la única provincia con crecimiento neto, sumando 12 empresas (0,1%).

Publicidad

En el otro extremo, La Rioja tuvo la caída más profunda con un -10,7%. En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires explicó la mayor pérdida con 4.311 firmas menos, seguida por Córdoba con 2.187 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 1.539.

Publicidad

Al evaluar el impacto desde el cambio de gestión nacional, el reporte afirma que «en la era Milei, desaparecieron 26.213 empresas empleadoras en todo el país«.

Publicidad

Esta cifra surge de comparar marzo de 2026 contra noviembre de 2023, periodo en el cual la cantidad de empleadores cayó un 5,2% a nivel nacional, siendo la construcción el sector más afectado con una baja del 9,5%.

Publicidad

Google Noticias Seguir en Google Noticias
Añadir como fuente preferida en

¿Te gustó esta nota?

Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero.

Seguir canal
Publicidad
Publicidad
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

Publicidad

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: General Paz 414 - Las Flores - 7200 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.

FM 92.7 · Urbana Las Flores EN VIVO
Urbana FM 92.7
Urbana FM 92.7 📍 Las Flores, Buenos Aires
Tocá play para escuchar en vivo
📲 App Android
📰 Seguir canal de noticias