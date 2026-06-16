Las Flores presentó oficialmente la 7ª Exposición Avícola del Sur del Salado que se realizará del 1 al 5 de julio

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Del lanzamiento participaron el intendente de Las Flores, Fabián Blanstein; el secretario de Desarrollo Productivo de Rauch, Pablo Daffis; la directora de Cultura, Liliana Barrera; la presidenta de la Fiesta Nacional del Ave de Raza, Cecilia Bardón; las embajadoras Matilda Belmartino, Milagros Vaqueiro y Agustina Morales; y el presidente de la Comisión Avícola del Sur del Salado, Jorge Petreigne.

Durante la presentación, Blanstein destacó el crecimiento sostenido que ha tenido la exposición desde sus comienzos, resaltando el trabajo y el compromiso de quienes integran la comisión organizadora. “Pensaron en algo regional y hoy tiene alcance provincial y nacional”, expresó el jefe comunal.

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Por su parte, Petreigne agradeció el respaldo permanente de los municipios de Las Flores, Ayacucho y Rauch, y subrayó la importancia del trabajo conjunto entre las tres comunidades, que permitió impulsar modificaciones en el estándar avícola vigente, un avance significativo para la actividad.

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La Exposición Avícola del Sur del Salado se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes del sector en la región, convocando año tras año a criadores, expositores y visitantes de distintos puntos de la provincia y del país, fortaleciendo el desarrollo de la actividad y promoviendo el intercambio de experiencias entre productores.

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