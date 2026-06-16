Las Flores
Las Flores presentó oficialmente la 7ª Exposición Avícola del Sur del Salado que se realizará del 1 al 5 de julio
Este martes, en el Salón Rojo de la Municipalidad de Las Flores, se realizó la presentación oficial de la 7ª Exposición de Aves, Conejos y Afines del Sur del Salado, un evento que une a las ciudades de Las Flores, Ayacucho y Rauch, y que se llevará a cabo del 1 al 5 de julio.
Del lanzamiento participaron el intendente de Las Flores, Fabián Blanstein; el secretario de Desarrollo Productivo de Rauch, Pablo Daffis; la directora de Cultura, Liliana Barrera; la presidenta de la Fiesta Nacional del Ave de Raza, Cecilia Bardón; las embajadoras Matilda Belmartino, Milagros Vaqueiro y Agustina Morales; y el presidente de la Comisión Avícola del Sur del Salado, Jorge Petreigne.
Durante la presentación, Blanstein destacó el crecimiento sostenido que ha tenido la exposición desde sus comienzos, resaltando el trabajo y el compromiso de quienes integran la comisión organizadora. “Pensaron en algo regional y hoy tiene alcance provincial y nacional”, expresó el jefe comunal.
Por su parte, Petreigne agradeció el respaldo permanente de los municipios de Las Flores, Ayacucho y Rauch, y subrayó la importancia del trabajo conjunto entre las tres comunidades, que permitió impulsar modificaciones en el estándar avícola vigente, un avance significativo para la actividad.
El sábado se realizará un importante operativo de limpieza en un sector comprendido por cuatro avenidas
La Exposición Avícola del Sur del Salado se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes del sector en la región, convocando año tras año a criadores, expositores y visitantes de distintos puntos de la provincia y del país, fortaleciendo el desarrollo de la actividad y promoviendo el intercambio de experiencias entre productores.
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