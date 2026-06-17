Las Flores
Días y horarios de la Recolección de Residuos Domiciliarios Húmedos y de Residuos Reciclables Secos
Se recuerda a la comunidad los días y horarios de la Recolección de Residuos Domiciliarios (Húmedos) y de Residuos Reciclables (Secos).
Los residuos húmedos son: restos de alimentos contaminados, papel higiénico, servilletas usadas, papeles metalizados, pañales, residuos de barrido, etcétera.
La recolección se realiza a partir de las 19 horas, según el siguiente cronograma:
– Lunes, miércoles y viernes en calles paralelas a Av. Rivadavia
– Martes, jueves y domingo en calles paralelas a Av. San Martín
El Concejo aprobó el convenio con CEAMSE con votos del oficialismo y Adelante Juntos para la disposición final de los residuos
Los residuos secos son: cartón seco, plástico, papel seco, metal, vidrio. Se recolectan de 14 a 19 horas, de acuerdo al siguiente recorrido:
– Lunes y miércoles en calles paralelas a Av. San Martín
– Martes y jueves en calles paralelas a Av. Rivadavia
Es importante tener en cuenta:
– Realizar una correcta separación en origen de estos residuos según corresponda su clasificación.
– Sacar los residuos solo en los días y horarios establecidos, para evitar así roturas de las bolsas y suciedad en las calles o veredas.
– Al momento de sacar los residuos, es fundamental acondicionar correctamente los materiales cortantes como vidrios, metales, etcétera. Se pueden envolver en papel grueso o cartón antes de descartarlos. Esto evitará que se produzcan accidentes o lastimaduras en los recolectores durante su labor.
Se solicita a la población responsabilidad y compromiso en el cumplimiento de estas disposiciones, ya que se trata de una tarea compartida que requiere de la participación de toda la sociedad y resulta fundamental para mantener una ciudad más limpia y ordenada.
¿Te gustó esta nota?
Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero.
Conducían realizando maniobras peligrosas, escaparon de la Policía y fueron interceptados
Un operativo preventivo derivó en la detención de un sospechoso y el secuestro de cocaína en la vía pública
La Policía secuestró una motocicleta que circulaba de manera peligrosa en una de las principales avenidas de la ciudad
El Camión de la Economía Popular regresa este jueves al Monumento al Gaucho con ofertas y promociones
Esta noche arranca la defensa de la corona: Argentina vs Argelia en Kansas City
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
Deporteshace 7 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
La Ciudadhace 11 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 4 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 7 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras