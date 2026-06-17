Las Flores
Messi hizo historia: hat-trick, récord absoluto y Argentina goleó 3-0 a Argelia en el debut mundialista
Con 38 años, el capitán convirtió tres goles, superó a Klose como máximo artillero de todos los Mundiales y le dio a Argentina el mejor arranque posible en la defensa de la corona.
Argentina empezó el Mundial 2026 de la única manera en que sabe hacerlo cuando las cosas salen bien: con Messi como protagonista absoluto. La Selección venció 3-0 a Argelia este martes en el Estadio Kansas City, en el partido inaugural del Grupo J, y el capitán se fue de la cancha con un hat-trick bajo el brazo y un récord histórico que quedará en los libros para siempre.
Los tres goles del capitán
El primer tanto del partido llegó a los 5 minutos con una asistencia de Lautaro Martínez para Messi, pero fue anulado de inmediato por una posición adelantada milimétrica. El equipo no se desesperó. A los 17 minutos, Messi recibió fuera del área y definió con un derechazo de larga distancia que se clavó en el ángulo para el 1-0 con el que se llegó al descanso.
En el complemento, la noche del 10 terminó de consagrarse. A los 60 minutos, Mac Allister remató desde afuera del área, el arquero argelino Luca Zidane no pudo controlar el rebote y Messi aprovechó para anotar el segundo. Pero todavía faltaba el capítulo más importante: a los 77 minutos, tras una gran asistencia de Nico González, Messi definió con un golazo desde la medialuna del área para completar su primer hat-trick en un Mundial.
Un récord que estaba reservado a la historia
El tercer gol no fue uno más. Con esa conquista, Messi alcanzó los 16 goles en la historia de los Mundiales, igualando al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de todos los tiempos en la competencia. El astro argentino, en su sexto Mundial y a pocos días de cumplir 39 años el 24 de junio, está en condiciones de superar ese registro en lo que queda del torneo.
Lo que dijeron después del partido
El propio Messi habló con humildad sobre lo que significó la actuación: «Iba a ser complicado, son dinámicos, con buenos jugadores, pero estuvimos. Sabemos lo importante que es empezar ganando, tenemos el recuerdo del Mundial anterior.»
Scaloni, por su parte, reconoció que el partido no fue sencillo a pesar del resultado: «Sabíamos que íbamos a sufrir, que ellos son una selección que juega bien. Hicieron un gran trabajo, fue un partido muy difícil a pesar del resultado final.» Sobre su capitán, no encontró palabras: «No tengo palabras para describir a Messi.»
Rodrigo De Paul, visiblemente emocionado, pidió a los hinchas disfrutar cada minuto del 10: «Hay que disfrutarlo. No hay que perderse ni un minuto de él jugando.»
Argelia, un rival más duro de lo que mostró el resultado
Argelia llegaba a este Mundial luego de 12 años de ausencia; su última participación había sido en 2014, cuando alcanzó los octavos de final y fue eliminada por Alemania en tiempo extra. La selección norafricana fue campeona de África en dos ocasiones, en 1990 y 2019. A pesar de la goleada, el equipo dirigido por Vladimir Petkovic generó situaciones y complicó a la Argentina en varios pasajes del partido.
El contexto regional: Sudamérica sufrió en su arranque
Argentina fue la quinta selección sudamericana en debutar en este Mundial y se convirtió en la única, hasta el momento, en conseguir un triunfo. Antes habían jugado Paraguay (caída 1-4 ante Estados Unidos), Brasil (empate 1-1 ante Marruecos), Ecuador (derrota 0-1 ante Costa de Marfil) y Uruguay (empate 1-1 ante Arabia Saudita).
Lo que viene
El próximo desafío de la Selección será el martes 22 de junio a las 14 horas argentinas ante Austria, en busca de seguir consolidando el camino hacia los octavos de final. Con esta goleada, Argentina ya empieza a soñar en grande, otra vez de la mano de su capitán.
Seguí toda la cobertura del Mundial 2026 en: noticiaslasflores.com.ar/mundial-de-futbol-fifa-2026/
¿Te gustó esta nota?
Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero.
Conducían realizando maniobras peligrosas, escaparon de la Policía y fueron interceptados
Un operativo preventivo derivó en la detención de un sospechoso y el secuestro de cocaína en la vía pública
La Policía secuestró una motocicleta que circulaba de manera peligrosa en una de las principales avenidas de la ciudad
El Camión de la Economía Popular regresa este jueves al Monumento al Gaucho con ofertas y promociones
Esta noche arranca la defensa de la corona: Argentina vs Argelia en Kansas City
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
Deporteshace 7 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
La Ciudadhace 11 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 4 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 7 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras