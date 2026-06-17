Messi hizo historia: hat-trick, récord absoluto y Argentina goleó 3-0 a Argelia en el debut mundialista

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Argentina empezó el Mundial 2026 de la única manera en que sabe hacerlo cuando las cosas salen bien: con Messi como protagonista absoluto. La Selección venció 3-0 a Argelia este martes en el Estadio Kansas City, en el partido inaugural del Grupo J, y el capitán se fue de la cancha con un hat-trick bajo el brazo y un récord histórico que quedará en los libros para siempre.

Los tres goles del capitán

El primer tanto del partido llegó a los 5 minutos con una asistencia de Lautaro Martínez para Messi, pero fue anulado de inmediato por una posición adelantada milimétrica. El equipo no se desesperó. A los 17 minutos, Messi recibió fuera del área y definió con un derechazo de larga distancia que se clavó en el ángulo para el 1-0 con el que se llegó al descanso.

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En el complemento, la noche del 10 terminó de consagrarse. A los 60 minutos, Mac Allister remató desde afuera del área, el arquero argelino Luca Zidane no pudo controlar el rebote y Messi aprovechó para anotar el segundo. Pero todavía faltaba el capítulo más importante: a los 77 minutos, tras una gran asistencia de Nico González, Messi definió con un golazo desde la medialuna del área para completar su primer hat-trick en un Mundial.

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Un récord que estaba reservado a la historia

El tercer gol no fue uno más. Con esa conquista, Messi alcanzó los 16 goles en la historia de los Mundiales, igualando al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de todos los tiempos en la competencia. El astro argentino, en su sexto Mundial y a pocos días de cumplir 39 años el 24 de junio, está en condiciones de superar ese registro en lo que queda del torneo.

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Lo que dijeron después del partido

El propio Messi habló con humildad sobre lo que significó la actuación: «Iba a ser complicado, son dinámicos, con buenos jugadores, pero estuvimos. Sabemos lo importante que es empezar ganando, tenemos el recuerdo del Mundial anterior.»

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Scaloni, por su parte, reconoció que el partido no fue sencillo a pesar del resultado: «Sabíamos que íbamos a sufrir, que ellos son una selección que juega bien. Hicieron un gran trabajo, fue un partido muy difícil a pesar del resultado final.» Sobre su capitán, no encontró palabras: «No tengo palabras para describir a Messi.»

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Rodrigo De Paul, visiblemente emocionado, pidió a los hinchas disfrutar cada minuto del 10: «Hay que disfrutarlo. No hay que perderse ni un minuto de él jugando.»

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Argelia, un rival más duro de lo que mostró el resultado

Argelia llegaba a este Mundial luego de 12 años de ausencia; su última participación había sido en 2014, cuando alcanzó los octavos de final y fue eliminada por Alemania en tiempo extra. La selección norafricana fue campeona de África en dos ocasiones, en 1990 y 2019. A pesar de la goleada, el equipo dirigido por Vladimir Petkovic generó situaciones y complicó a la Argentina en varios pasajes del partido.

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El contexto regional: Sudamérica sufrió en su arranque

Argentina fue la quinta selección sudamericana en debutar en este Mundial y se convirtió en la única, hasta el momento, en conseguir un triunfo. Antes habían jugado Paraguay (caída 1-4 ante Estados Unidos), Brasil (empate 1-1 ante Marruecos), Ecuador (derrota 0-1 ante Costa de Marfil) y Uruguay (empate 1-1 ante Arabia Saudita).

Lo que viene

El próximo desafío de la Selección será el martes 22 de junio a las 14 horas argentinas ante Austria, en busca de seguir consolidando el camino hacia los octavos de final. Con esta goleada, Argentina ya empieza a soñar en grande, otra vez de la mano de su capitán.

Seguí toda la cobertura del Mundial 2026 en: noticiaslasflores.com.ar/mundial-de-futbol-fifa-2026/

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