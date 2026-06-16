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El Camión de la Economía Popular regresa este jueves al Monumento al Gaucho con ofertas y promociones

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El Camión de la Economía Popular regresa este jueves al Monumento al Gaucho con ofertas y promociones

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Los vecinos de Las Flores tendrán una nueva oportunidad para acceder a productos a precios accesibles con la llegada del Camión de la Economía Popular, que volverá a instalarse este jueves 18 de junio en el tradicional espacio ubicado en la esquina de Presidente Perón y Sarmiento, junto al Monumento al Gaucho.

La propuesta estará disponible en el horario de 9:00 a 19:00, ofreciendo una amplia variedad de mercadería, combos promocionales y precios especiales para el público.

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Además, quienes realicen sus compras podrán aprovechar los beneficios de Cuenta DNI, incluyendo los reintegros vigentes, así como también utilizar los distintos medios de pago habilitados.

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Desde la organización invitan a los vecinos a acercarse, recorrer las ofertas y aprovechar esta alternativa de compra que busca acercar productos de calidad a precios convenientes para las familias florenses.

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