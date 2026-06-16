Las Flores
El Camión de la Economía Popular regresa este jueves al Monumento al Gaucho con ofertas y promociones
Los vecinos de Las Flores tendrán una nueva oportunidad para acceder a productos a precios accesibles con la llegada del Camión de la Economía Popular, que volverá a instalarse este jueves 18 de junio en el tradicional espacio ubicado en la esquina de Presidente Perón y Sarmiento, junto al Monumento al Gaucho.
La propuesta estará disponible en el horario de 9:00 a 19:00, ofreciendo una amplia variedad de mercadería, combos promocionales y precios especiales para el público.
Además, quienes realicen sus compras podrán aprovechar los beneficios de Cuenta DNI, incluyendo los reintegros vigentes, así como también utilizar los distintos medios de pago habilitados.
El Camión de la Economía Popular llega a Las Flores con precios accesibles y reintegros del 40%
Desde la organización invitan a los vecinos a acercarse, recorrer las ofertas y aprovechar esta alternativa de compra que busca acercar productos de calidad a precios convenientes para las familias florenses.
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