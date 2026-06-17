La Plata
Colegios: Suteba Multicolor convocó a un paro provincial para este jueves
Se trata del disidente Suteba Multicolor, en el marco de una jornada de lucha nacional. La medida podría afectar el normal dictado de clases en distintos colegios.
El gremio docente Suteba Multicolor convocó a un paro para este jueves 18 en establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una jornada de lucha nacional. La medida podría afectar el normal dictado de clases en distintos colegios.
Desde el sector disidente informaron que la protesta se desarrollará como parte de un paro provincial, con el objetivo de visibilizar reclamos vinculados a las condiciones laborales, salariales y edilicias en el sistema educativo bonaerense.
Entre los principales pedidos se encuentra un salario equivalente al valor de la canasta familiar por cargo. Además, exigen la creación de cargos faltantes, una mayor inversión en infraestructura escolar y un incremento del presupuesto destinado a educación.
El pliego de demandas también incluye la defensa de las jubilaciones y el rechazo a políticas de ajuste. En ese sentido, el gremio planteó la necesidad de reforzar los recursos destinados al funcionamiento de las escuelas.
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Otro de los puntos señalados por la organización sindical refiere a situaciones de violencia en distintos establecimientos educativos, sobre las que reclamaron medidas específicas para su abordaje.
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