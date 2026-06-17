La carne vacuna aumentó más del 57% en un año

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(NAP – Por Eduardo Bustos). Los precios de los distintos cortes de carne vacuna registraron una variación del 0.1% en mayo 2026 con

respecto al mes anterior, y un incremento del 57.9% comparado con igual periodo de 2025, de acuerdo con el último informe mensual de precios elaborado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

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El precio del pollo fresco mostró una variación del 2.3% en el mes de mayo 2026 con respecto a abril y comparándolo con los valores de mayo 2025 el incremento fue del 38.9%. Por su parte, el precio del pechito de cerdo tuvo una variación del 2.8% con relación al mes anterior, y 23.6% vs mayo 2025.

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Algunos datos

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Si se analiza el precio de la carne vacuna en las carnicerías, exhibió una baja del -0.4% durante mayo y 61% con respecto al mismo mes del 2025. Por otro lado, el precio promedio de la carne vacuna en supermercado mostró una variación positiva del 1.2% con respecto al mes anterior y 51.2% con respecto a mayo 2025.

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Las principales alzas en precios promedio durante el mes de mayo se dieron en la picada común (2.9%), el lomo (2%) y la picada especial (1.8%). En cambio, el corte con caídas en su precio fueron el cuadril (1.8%), la falda (1.7%) y la colita de cuadril (1.3%).

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Actualmente, cortes como el lomo, $4475.8 (16.2%) y la colita de cuadril $281.2 (1.2%) tienen un precio superior en supermercados. En cambio, el asado $3113.5 (16.2%), el peceto $1312.2 (5.5%), la falda $4244.2 (33.6%), la picada común $2854.9 (23.2%) y la carnaza común $5175.6 (35.5%) son más económicos en las grandes superficies.

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En los cortes más demandados, como los de la rueda, utilizados principalmente en la preparación de milanesas, la diferencia de precios se acerca a los $3346 (14.8%) en el caso de la nalga, siendo el precio más económico en el supermercado.

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En los puntos de venta que atienden en barrios de nivel socioeconómico altos los precios de la carne vacuna varió un 1.1% su precio. Los medios del 0%. Y los que atienden al nivel socioeconómico bajo los precios mostraron una baja de 0.4%.

Con respecto a las diferentes categorías de hacienda, la carne de novillito mostró variaciones negativas en sus precios del 0.3%, la carne de novillo se mantuvo sin cambios, en tanto que la carne de vaquillona y ternera 1.1% vs los precios de abril 2025. En promedio el precio de la categoría liviana de consumo minorista no tuvo variación comparándolo con el precio del mes anterior.

Otros cortes

Las otras carnes tienen el mismo comportamiento con respecto a su precio: el pechito de cerdo y el pollo son más económicos en los supermercados, siendo $1750.2 (17.9%) y $955.5 (17.8%) respectivamente.

Por su parte el precio de la media res en esta plaza relevada muestra una variación del -0.8% con respecto al mes anterior y del 54.2% versus mayo 2025.

El comportamiento de los precios de la carne vacuna durante el mes de mayo 2026 mostró variaciones en las siguientes zonas del AMBA relevadas: Sur de GBA -0.07%, Capital Federal -1%, Norte de GBA 1.2% y Oeste de GBA 0.4%.

Por punto de venta existen diferencias durante el último mes de mayo 26, los precios variaron -0.4% con respecto al mes anterior en las carnicerías y un 1.2% en supermercados.

Los precios en supermercados y carnicerías

Al analizar la evolución de precios entre los supermercados y las carnicerías se puede ver que en los supermercados son relativamente más baratos comparado con las carnicerías en el mes de mayo. Con un kilo de carne promedio de supermercado se compra 0.89 kilos de carne promedio en las carnicerías.

Por otra parte, en el cuarto mes del año se pudo comprar en promedio de 3.59 kilos de pollo se puede comprar 1 kilo de asado. Y en promedio durante los cinco primeros meses del año el poder de compra de un kilo del asado fue de 3.8 kilos de pollo fresco. Un 20.8% más que en el mismo período del 2025.

En cambio, en el mes de mayo se compraron 1.98 kilos de pechito de cerdo con un kilo de asado. Y en promedio durante los cinco primeros meses del año el poder de compra de un kilo del asado fue de 2.02 kilos de pechito de cerdo. Un 35% más en el mismo período del 2025. (Noticias AgroPecuarias)

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